Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,01

EUR

51,30

-0,00

Наличный курс:

USD

44,13

44,00

EUR

51,65

51,45

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Массированная атака на Киев: повреждено здание налоговой и офис "Укрпочты", сгорел ТРЦ "Квадрат" (ФОТО)

ТРЦ "Квадрат" и Лукьяновский рынок в Киеве выгорели после обстрела РФ
ТРЦ "Квадрат" и Лукьяновский рынок в Киеве выгорели после обстрела РФ / ГСЧС Украины

В ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный удар ракетами и дронами по Киеву. Последствия атаки были зафиксированы во всех районах города. Поврежден здание Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве и головной офис "Укрпочты" на Майдане Незалежности. Полностью уничтожен торговый центр "Квадрат".

Об этом пишет Delo.ua.

После массированной атаки столицы вражескими ракетами и дронами повреждено здание Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве, сообщила на своей странице в Facebook и. о. главы ГНСС Леся Карнаух.

Фото 2 — Массированная атака на Киев: повреждено здание налоговой и офис "Укрпочты", сгорел ТРЦ "Квадрат" (ФОТО)
Фото 3 — Массированная атака на Киев: повреждено здание налоговой и офис "Укрпочты", сгорел ТРЦ "Квадрат" (ФОТО)
Фото 4 — Массированная атака на Киев: повреждено здание налоговой и офис "Укрпочты", сгорел ТРЦ "Квадрат" (ФОТО)
Фото 5 — Массированная атака на Киев: повреждено здание налоговой и офис "Укрпочты", сгорел ТРЦ "Квадрат" (ФОТО)

По ее словам, разбит фасад, в значительной части помещения нет окон.

"Однако самое главное – жизнь людей. К счастью, никто из наших работников не пострадал. Сейчас уже ликвидируем последствия. Убираем поврежденные помещения и делаем все, чтобы как можно скорее возобновить работу и оказывать услуги плательщикам", – отметила глава ГНС.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил о повреждении головного офиса компании на Майдане Незалежности.

Фото 6 — Массированная атака на Киев: повреждено здание налоговой и офис "Укрпочты", сгорел ТРЦ "Квадрат" (ФОТО)
Фото 7 — Массированная атака на Киев: повреждено здание налоговой и офис "Укрпочты", сгорел ТРЦ "Квадрат" (ФОТО)
Фото 8 — Массированная атака на Киев: повреждено здание налоговой и офис "Укрпочты", сгорел ТРЦ "Квадрат" (ФОТО)

"Ну, мы давно планировали его немного отремонтировать - значит будет возможность быстро восстановить, как и все остальные наши отделения после таких ночей", - отметил он.

Кроме того, в Киеве уничтожен памятник архитектуры - Национальный музей "Чернобыль",   заявил глава Ассоциации чернобыльских операторов Ярослав Емельяненко.

Фото 9 — Массированная атака на Киев: повреждено здание налоговой и офис "Укрпочты", сгорел ТРЦ "Квадрат" (ФОТО)
Фото 10 — Массированная атака на Киев: повреждено здание налоговой и офис "Укрпочты", сгорел ТРЦ "Квадрат" (ФОТО)
Фото 11 — Массированная атака на Киев: повреждено здание налоговой и офис "Укрпочты", сгорел ТРЦ "Квадрат" (ФОТО)

ТРЦ "Квадрат" и Лукьяновский рынок в Киеве выгорели после обстрела РФ

Большие пожары возникли в ТРЦ "Квадрат" и на Лукьяновском рынке в Киеве после ночных российских обстрелов,   свидетельствует видео ГСЧС.

Согласно фотографиям и видео в соцсетях, к утру воскресенья пожары удалось потушить, но рынок и ТРЦ очень сильно пострадали от них: "выгорели", как пишут очевидцы.

Также еще раз поврежден вестибюль метро на станции "Лукьяновская", которая закрыта, и ресторан "Макдональдс".

Фото 12 — Массированная атака на Киев: повреждено здание налоговой и офис "Укрпочты", сгорел ТРЦ "Квадрат" (ФОТО)

Станция метро "Лукьяновская" и один из входов на станцию "Хрещатик" в Киеве не будут работать

Станция киевского метрополитена "Лукьяновская" будет временно закрыта для пассажирских перевозок из-за повреждений взрывной волной наземного вестибюля, сообщает коммунальное предприятие "Киевский метрополитен".

В результате обстрела также временно будет закрыт вход/выход в Аллею Героев Небесной Сотни на станции метро "Крещатик".

Россия нанесла массированный удар по Киеву

В ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный удар ракетами и дронами по Киеву, сообщили глава городской военной администрации Тимур Ткаченко, городской голова Виталий Кличко и ГСЧС .

В   Дарницкий район   в результате падения обломков БпЛА и ракет повреждено здание общежития, несколько нежилых помещений, СТО и автомобили, припаркованные возле жилого дома. Спасатели эвакуируют жителей жителей общежития и ликвидируют пожар.

В   Оболонском районе   БпЛА попал в частный 1-этажный жилой дом. Также в результате попадания БпЛА возле 3-этажного жилого дома произошло возгорание на открытой территории.

В этом же районе в результате попадания произошел пожар в 16-этажном жилом доме на уровне 12-13 этажей и возгорание на открытой территории с распространением на другой жилой дом. ГСЧС также пишет о пожаре в строительном гипермаркете.

В Шевченковском районе в результате падения обломков ракеты повреждения получили два жилых дома и офисный центр. Также произошло возгорание на территории рынка, двух школ и на газовой трубе между жилыми домами. Кроме того, разрушения потерпели здание музея Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

В   Днепровском районе   обломки рухнули на крышу жилого дома. Также в результате попадания БпЛА в частный жилой дом возник пожар. Кроме того, повреждения получили складское здание и гаражный кооператив.

В Святошинском районе   Обломки ракеты упали на 1-этажный частный жилой дом. В   Подольском   также произошло падение обломков на территории нежилой застройки. В Голосеевском обломки ракеты упали на крышу 24-этажного жилого дома.

А в Деснянском обломки дрона попали в здание супермаркета и торгового центра.

В   Соломенском районе   в результате попадания дрона на уровне 23 этажа 24-этажного жилого дома произошло возгорание и разрушение элементов конструкций.

В   Печерском районе   в результате попадания БпЛА в 20-этажный жилой дом произошел пожар.

Автор:
Светлана Манько