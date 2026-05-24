Массированная атака на Киев: повреждено здание налоговой и офис "Укрпочты", сгорел ТРЦ "Квадрат" (ФОТО)

В ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный удар ракетами и дронами по Киеву. Последствия атаки были зафиксированы во всех районах города. Поврежден здание Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве и головной офис "Укрпочты" на Майдане Незалежности. Полностью уничтожен торговый центр "Квадрат".

Об этом пишет Delo.ua.

После массированной атаки столицы вражескими ракетами и дронами повреждено здание Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве, сообщила на своей странице в Facebook и. о. главы ГНСС Леся Карнаух.

По ее словам, разбит фасад, в значительной части помещения нет окон.

"Однако самое главное – жизнь людей. К счастью, никто из наших работников не пострадал. Сейчас уже ликвидируем последствия. Убираем поврежденные помещения и делаем все, чтобы как можно скорее возобновить работу и оказывать услуги плательщикам", – отметила глава ГНС.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил о повреждении головного офиса компании на Майдане Незалежности.

"Ну, мы давно планировали его немного отремонтировать - значит будет возможность быстро восстановить, как и все остальные наши отделения после таких ночей", - отметил он.

Кроме того, в Киеве уничтожен памятник архитектуры - Национальный музей "Чернобыль", заявил глава Ассоциации чернобыльских операторов Ярослав Емельяненко.

ТРЦ "Квадрат" и Лукьяновский рынок в Киеве выгорели после обстрела РФ

Большие пожары возникли в ТРЦ "Квадрат" и на Лукьяновском рынке в Киеве после ночных российских обстрелов, свидетельствует видео ГСЧС.

Согласно фотографиям и видео в соцсетях, к утру воскресенья пожары удалось потушить, но рынок и ТРЦ очень сильно пострадали от них: "выгорели", как пишут очевидцы.

Также еще раз поврежден вестибюль метро на станции "Лукьяновская", которая закрыта, и ресторан "Макдональдс".

Станция метро "Лукьяновская" и один из входов на станцию "Хрещатик" в Киеве не будут работать

Станция киевского метрополитена "Лукьяновская" будет временно закрыта для пассажирских перевозок из-за повреждений взрывной волной наземного вестибюля, сообщает коммунальное предприятие "Киевский метрополитен".

В результате обстрела также временно будет закрыт вход/выход в Аллею Героев Небесной Сотни на станции метро "Крещатик".

Россия нанесла массированный удар по Киеву

В ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный удар ракетами и дронами по Киеву, сообщили глава городской военной администрации Тимур Ткаченко, городской голова Виталий Кличко и ГСЧС .

В Дарницкий район в результате падения обломков БпЛА и ракет повреждено здание общежития, несколько нежилых помещений, СТО и автомобили, припаркованные возле жилого дома. Спасатели эвакуируют жителей жителей общежития и ликвидируют пожар.

В Оболонском районе БпЛА попал в частный 1-этажный жилой дом. Также в результате попадания БпЛА возле 3-этажного жилого дома произошло возгорание на открытой территории.

В этом же районе в результате попадания произошел пожар в 16-этажном жилом доме на уровне 12-13 этажей и возгорание на открытой территории с распространением на другой жилой дом. ГСЧС также пишет о пожаре в строительном гипермаркете.

В Шевченковском районе в результате падения обломков ракеты повреждения получили два жилых дома и офисный центр. Также произошло возгорание на территории рынка, двух школ и на газовой трубе между жилыми домами. Кроме того, разрушения потерпели здание музея Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

В Днепровском районе обломки рухнули на крышу жилого дома. Также в результате попадания БпЛА в частный жилой дом возник пожар. Кроме того, повреждения получили складское здание и гаражный кооператив.

В Святошинском районе Обломки ракеты упали на 1-этажный частный жилой дом. В Подольском также произошло падение обломков на территории нежилой застройки. В Голосеевском обломки ракеты упали на крышу 24-этажного жилого дома.

А в Деснянском обломки дрона попали в здание супермаркета и торгового центра.

В Соломенском районе в результате попадания дрона на уровне 23 этажа 24-этажного жилого дома произошло возгорание и разрушение элементов конструкций.

В Печерском районе в результате попадания БпЛА в 20-этажный жилой дом произошел пожар.