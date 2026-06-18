Державні стипендії для науковців: розпочався прийом заявок до Національної системи дослідників

В Україні стартував прийом заявок та верифікація даних для призначення щомісячних державних стипендій вченим. Уряд послідовно впроваджує прозору модель підтримки наукової спільноти за підсумками рейтингу в Національній системі дослідників.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на документ Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.

У бюджеті на 2026 рік на фінансування цієї програми вже закладено понад 190 мільйонів гривень. Ці кошти дозволять забезпечити виплати для перших 2650 найкращих вчених країни. Розмір щомісячної стипендії становитиме 10 000 гривень, а призначатимуть її строком на два роки.

Як формуватиметься рейтинг та хто отримає виплати

Брати участь у Національній системі дослідників України науковці можуть виключно на добровільних засадах. Для цього необхідно подати підтверджені дані про результати своєї наукової діяльності через особистий кабінет у Національній електронній науково-інформаційній системі.

Під час формування індивідуальних рейтингів враховуватимуться такі показники:

інформація про наукові публікації та індекси цитування;

отримані міжнародні та вітчизняні гранти;

зареєстровані патенти на винаходи;

успішна підготовка молодих дослідників;

активна участь у міжнародній співпраці.

Державні стипендії отримають науковці, які посядуть найвищі позиції у зведеному рейтингу. При цьому в межах програми окремо передбачено квоти та фінансову підтримку для молодих учених.

За словами Очільниці Уряду Юлії Свириденко, українські розробки, особливо в оборонній сфері та медицині, безпосередньо рятують життя та посилюють позиції держави на фронті, тому фінансування науки є прямою інвестицією в безпеку та стійкість країни.

Розробку та запуск Національної системи дослідників реалізували за експертної підтримки Світового банку в межах міжнародного проєкту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" (UIHERP).

Нагадаємо, у державному бюджеті України на 2026 рік закладено 6,6 млрд гривень на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти. Це на 1,2 млрд грн більше, ніж було передбачено у 2025 році.