Стипендії зростуть удвічі: у держбюджеті-2026 передбачили 6,6 млрд грн на виплати студентам

У державному бюджеті України на 2026 рік закладено 6,6 млрд гривень на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти. Це на 1,2 млрд грн більше, ніж було передбачено у 2025 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Бюджет розробило Міністерство фінансів України, а Верховна Рада України ухвалила його 3 грудня 2025 року. Підвищені розміри стипендій почнуть діяти з 1 вересня 2026 року.

Які стипендії отримуватимуть студенти з вересня 2026 року

З осені 2026 року для студентів закладів вищої освіти передбачено суттєве зростання виплат. Зокрема, президентская стипендія зросте з 10 000 до 20 000 гривень на місяць, стипендія Верховної Ради — з 4 400 до 8 800 гривень, а стипендія Кабінету міністрів — з 4 000 до 8 000 гривень.

Мінімальна академічна стипендія збільшиться з 2 000 до 4 000 гривень, підвищена академічна — з 2 910 до 5 820 гривень, галузева — з 2 550 до 5 100 гривень, а підвищена галузева — з 3 710 до 7 420 гривень.

Підвищення для студентів коледжів

Зростання стипендій передбачене й для студентів закладів фахової передвищої освіти. Стипендія Президента України збільшиться з 7 600 до 15 200 гривень, а стипендія Верховної Ради — з 3 320 до 6 640 гривень.

Мінімальна академічна стипендія зросте з 1 510 до 3 020 гривень, підвищена — з 2 197 до 4 394 гривень, галузева — з 1 930 до 3 860 гривень, а підвищена галузева — з 2 809 до 5 618 гривень.

Додамо, українська молодь отримає більше підтримки від держави. Уряд підвищив президентські стипендії для студентів та анонсував збільшення грантів за програмою "Власна справа".