Уряд спростив призначення соціальних стипендій: що змінилося

Мінсоцполітики продовжує удосконалювати програми та інструменти соціальної підтримки українців, щоб в умовах війни забезпечити дієву та ефективну підтримку тим, хто її потребує. Уряд ухвалив постанову, яка спрощує призначення соціальних стипендій студентам з вразливих категорій громадян.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Що змінилося?

Відтепер діти з пільгових категорій (ВПО, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб, позбавлених особистої свободи) зможуть отримувати соціальну стипендію від держави і після досягнення 18-го віку до 23-х років включно. На допомогу можуть розраховувати вищевказані особи незалежно від того отримали вони відповідний статус до повноліття чи після.

Раніше, якщо відповідний статус дитині чи її батькам було встановлено після досягнення 18-річного віку, студент не міг претендувати на соціальні стипендії.

Крім того, введено норму, яка дозволяє:

дітям УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни або захисників України, які зникли безвісти, якщо посвідчення члена сім’ї загиблих ще не оформлене, використати для оформлення соціальної стипендії рішення суду про визнання батька (матері) безвісно відсутнім або витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

дітям УБД, замість довідки про безпосередню участь у бойових діях, якщо немає можливості надати копію посвідчення УБД, використати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України за два з половиною роки цифровізувало практично всю систему соціальної підтримки та планує повністю перевести решту послуг в електронний формат до кінця 2025 року.