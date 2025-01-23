Субсидія на оренду житла для ВПО: як оформити виплати

З метою допомогти внутрішньо переміщеним особам, які не мають достатньо коштів, аби самостійно винаймати індивідуальне житло, Мінсоцполітики розробило новий інструмент державної підтримки – субсидію на оренду житла.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Зазначається, що з 29 січня внутрішньо переміщені особи зможуть подавати документи на призначення субсидії за оренду житла. Вона призначатиметься за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

Внутрішньо переміщені особи, які сплачують за орендоване житло понад 30% свого доходу (або сукупного доходу родини, якщо це родина ВПО), зможуть отримати фінансову допомогу від держави.

Хто зможе скористатися субсидією?

Як зауважують в Мінсоцполітики, отримати субсидію зможуть внутрішньо переміщені особи, які

виїхали з окупованих РФ регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання;

хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього;

орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів.

У міністерстві звертають увагу, що субсидія на оренду житла надаватиметься за умови, що:

орендар і орендодавець не повʼязані родинними відносинами;

орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО;

орендодавець приміщення вже не отримує на нього компенсацію за програмою «Прихисток».

При цьому, родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.

Як оформити субсидію на оренду?

офлайн – у найближчому сервісному центрі ПФУ або центрі надання адміністративних послуг;

онлайн – через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток (з використанням електронного підпису, він має бути і у власника житла, і у ВПО).

Які документи будуть необхідні?

договір найму (за встановленою формою );

); заява (за встановленою формою );

); за потреби, копії документів, що підтверджують повноваження законного представника, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів або інші документи, що підтверджують якісь особливі обставини.

Документи подаються особисто власником житла і внутрішньо переміщеною особою. Але, якщо власник житла проживає в іншому регіоні або за кордоном, можна скористатися електронною формою подачі документів через веб-портал електронних послуг або мобільний додаток ПФУ (використавши електронний підпис).

Крім того, підписати заяву та договору найму від імені власника житла може його законний представник на підставі довіреності.

Delo.ua раніше повідомляло, що Кабінет міністрів затвердив порядок реалізації експериментального проєкту з надання ВПО субсидії на оплату вартості оренди житлового приміщення. Відповідне рішення уряд ухвалив за пропозицією Міністерства соціальної політики на засіданні 25 жовтня. Термін реалізації експерименту встановлено у два роки.

У 2025 році в Україні працює кілька інструментів для того, щоб отримати квартиру для ВПО замість втраченого житла під час воєнних дій. Delo.ua з'ясувало, які житлові програми мають найкращі умови для переселенців.