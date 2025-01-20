Виплати для ВПО знову доступні. Як отримати грошову допомогу від УВКБ ООН

Постраждалі від воєнних дій в Україні, а також внутрішні переселенці можуть отримати допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. У тому числі фінансову допомогу.

У 2025 році Організація Об’єднаних Націй надасть $2,6 млрд на гуманітарну підтримку України, повідомив минулого тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з делегацією ООН, яку очолювали координатор надзвичайної допомоги Том Флетчер та верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Того ж дня у Києві представили програму гуманітарної допомоги від ООН. А 13 січня в Україні стартувала реєстрація на отримання багатоцільової грошової допомоги від УВКБ ООН.

Як зазначив на прес-конференції у Києві верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, у 2025 році програма має на меті охопити допомогою 6 мільйонів людей в Україні із 12 мільйонів, які мають гуманітарні потреби. Проте програма прагне охопити у першу чергу найбільш вразливі категорії людей.

За даними ВКБ ООН, на сьогодні понад 1 мільйон українців вже отримали допомогу, загальна сума якої перевищила $275 млн. У 2022 та 2023 році виплати отримали 9,6 мільйонів осіб.

Перші десять гуманітарних організацій-партнерів, які виплачують грошову допомогу українцям. Інфографіка: УВКБ ООН

"Наша ціль - підтримати людей там, де вони знаходяться. Тобто не на основі юридичного розташування, а на основі їхніх потреб. Це у першу чергу люди, які живуть поряд з лінією фронту. А це і люди з інвалідністю, люди похилого віку, яким важко пересуватися", - наголосив Гранді.

За його словами, партнери також "не обходять стороною тих українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях". "Ми маємо бути кретивними і сміливими для того, щоб надавати там допомогу тим, хто там її потребує", - додав Гранді.

Заступник генсекретаря ООН з гуманітарних питань Том Флетчер, відповідаючи на запитання журналіста Delo.ua, наголосив, що грошова допомога для потребуючих є центальною частиною плану допомоги ВКБ ООН протягом майже трьох років війни. І вона залишиться вагомою у програмі підтримки України на 2025 рік.

"Завдяки напрацьованій інфраструктурі та зв'язкам з численними партнерами ми змогли розширити грошову допомогу в Україні набагато краще, ніж у будь-яких інших місцях світу, де є гуманітарні потреби", - пояснив Флетчер.

Яку допомогу можна отримати від УВКБ ООН

Сума допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика. Це 3 600 гривень на одну особу в місяць.

10 800 гривень

Загалом виплата на одну людину за тримісячний період становить

У перший рік війни щомісячні виплати трьох місяців складали 2220 гривень на кожного члена домогосподарства. Проте умови програми підтримки були іншими - вони стосувалися в основному всіх внутрішьо переселених осіб, які покинули рідні домівки.

Фінансову допомогу під керівництвом ВКБ ООН надають понад 50 організацій-партнерів.

Хто може претендувати на грошову допомогу від ООН та партнерів у 2025 році

Подати заявку на фінансову допомогу від ООН можуть громадяни України найбільш вразливих категорій, а саме:

внутрішньо переміщені особи (ВПО),

люди, які повернулися додому після вимушеного переміщення (в межах України чи з-за кордону).

Допомога надається лише сім’ям, сукупний дохід сім’ї становить менше 5400 грн на одну особу, а також за умови, якщо родини не отримували допогу від ООН та партнерів протягом останніх трьох місяців.

Претенденти також повинні відповідати визначеним критеріям вразливості:

родина складається з одного з батьків з одним або більше дітьми до 18 років або з особами похилого віку (понад 55 років);

родину очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (більше 55 років);

у складі сім'ї є одна або кілька осіб з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

У 2024 році 1 мільйон українців отримали фінансову допомогу від ООН. Інфографіка: УВКБ ООН

Особи, які раніше отримували допомогу від міжнародних організацій, можуть подати заявку повторно, якщо:

Минуло більше трьох місяців з моменту останньої виплати.

Заявник відповідає актуальним критеріям вразливості.

Які документи потрібні для отримання допомоги від ООН

Для подачі заяви необхідні такідокументи та дані:

документ, що посвідчує особу;

податковий номер (необхідний для виплати допомоги);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

номер банківської картки для виплати допомоги (картки «єПідтримка» не підходять);

будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо);

особистий номер телефону.

Для збору даних на момент подачі заявки мають бути присутні всі члени родини. Для сімей, членами яких є маломобільні люди, які не можуть прибути до пункту реєстрації, допускається реєстрація за оригіналами документів (медичні довідки, що підтверджують їхній стан здоров’я).

УВКБ ООН розглядає домогосподарство у складі голови родини, дружини чи чоловіка, дітей до 23 років та дідусів та бабусь, якщо такі перебувають на утриманні родини. У іншому випадку вони мають зареєструватися окремо.

Як виплачують грошову допомогу від ООН

Вся сума фінансової допомоги від ВКБ ООН відразу за три місяці буде перерахована голові домогосподарства (визначеного при реєстрації на допомогу) одним з чотирьох способів.

По-перше, на банківський рахунок через фінансову установу Rapyd. У такому випадку отримувачу буде відправлене таке sms-повідомлення про зарахування коштів.

По-друге, через Western Union. Такий шлях отримання виплат передбачений у випадку, якщо родина не має банківського рахунку. Глава родини отримає SMS–повідомлення з кодом банківського переказу (MTCN–код), який разом з документом, що посвідчує особу (паспорт, ID картка, інший державний документ), треба мати з собою для отримання допомоги у будь-якому відділенні Western Union. Адреси відділень Western Union доступні за посиланням.

Переказ від Western Union можна отримати також у будь-якому відділенні Укрпошти, Нової пошти та наступних банків: ПриватБанк, A-банк, Райффайзен, Аваль, Ощадбанк, Укргазбанк, Українська фінансова група, Iboxbank, Асвіо, Альянс, Глобус, Грант, Земельний Капітал, Львів, Південний, Січ, Український капітал, Форвард, КомІнБанк, Українська фінансова група, Конкорд, ПУМБ, Кредит Дніпро, OTP, Перший Інвестиційний банк та інші.

У організації попередили, що у претендентів може виникнути проблема з отриманням виплати від УВКБ ООН через сервіс Western Union, наприклад, через міжнародні санкції, що діють на тимчасово непідконтрольних українському уряду територіях.

"Проти територій, що тимчасово непідконтрольні українському уряду та на яких ведуться бойові дії було накладено міжнародні санкції. Тобто, якщо ви маєте реєстрацію (прописку) на цих територіях, то, на жаль, ваш грошовий переказ може бути “скасовано” зі сторони фінансової установи під час його отримання. Просимо вас не хвилюватись, адже виплата в такому разі буде зараховуватись повторно", - пояснюють в організаці.

Щоб уникнути блокування грошового переказу, слід звернути увагу:

Після отримання SMS–повідомлення з кодом банківського переказу (MTCN–код) варто переконатись, що рахунок підв'язаний під актуальне місце проживання на підконтрольній території і повідомити банк про зміну місця реєстрації перед тим, як йти отримувати виплати. Можете отримати кошти і через відділення пошти. В такому випадку при отриманні переказу слід наголосіть оператору, щоб в заявці на отримання коштів було вказано адресу фактичного проживання на підконтрольній території, а не адресу реєстрації. Якщо отримувач уже звернувся за виплатами та йому повідомили про “скасування” платежу –варто зачекати повторної транзакції. "Вам має прийти код банківського переказу для отримання грошового переказу повторно", - додали в ВКБ ООН. Якщо ж виплати справді було “скасовано”, можна змінити спосіб отримання виплат. Для цього треба звернутись на гарячу лінію УВКБ ООН 0 800 307 711, в чат підтримки або до найближчого пункту збору даних БФ “Право на захист”.

По-третє, через мобільний додаток та систему грошових переказів. Отримувачу буде відправлено SMS-повідомлення.

Необхідно також завантажити додаток Vibrant для того, щоб отримати грошову допомогу від УВКБ ООН на цифровий гаманець. Далі створити обліковий запис у Vibrant, використовуючи номер телефону, місяць та рік народження за якими особа зареєструвалась на отримання допомоги. Як тільки дані будуть перевірені, допомога буде перерахована на гаманець.

По-четверте, можна отримати кошти і через систему грошових переказів MoneyGram готівкою чи зарахуванням на банківський рахунок. Для цього треба:

За допомогою підказок всередині додатку треба заповнити заявку про зняття коштів та отримати код переказу.

Відвідати будь-яке партнерське відділення MoneyGram, щоб отримати допомогу готівкою.

Знайти найближче відділення MoneyGram. Рекомендовано зателефонувати до відділення MoneyGram заздалегідь, щоб пересвідчитися, що вони доступні. У відділенні консультанта треба повідомити, що це транзакція на отримання коштів.

Не забудьте принести документ, що засвідчує особу (паспорт громадянина України, закордонний паспорт, ДІЯ), та код переказу з MoneyGram.

Додаткові питання щодо допомоги ООН можна поставити фахівцям на гарячу лінію УВКБ ООН: 0 800 307 711 (пн-пт 09:00-18:00) або ж за електронною поштою пошта: [email protected].

Для перевірки відповідності критеріям програми доступний онлайн-опитувальник "Чи підходжу я?" за посиланням.