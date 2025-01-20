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Выплаты для ВПЛ снова доступны. Как получить денежную помощь от УВКБ ООН

УВКБ ООН
За три года войны более 10 миллионов украинцев уже получили денежную помощь от ОКС ООН и ее партнеров. Фото: Delo.ua

Пострадавшие от военных действий в Украине и внутренние переселенцы могут получить помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В том  числе и денежные выплаты.

В 2025 году Организация Объединенных Наций предоставит $2,6 млрд в гуманитарную поддержку Украины, сообщил на прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмигаль после встречи с делегацией ООН, которую возглавляли координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер и верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

В тот же день в Киеве была представлена программа гуманитарной помощи от ООН. А 13 января в Украине стартовала регистрация на получение денежной помощи от УВКБ ООН.

Как отметил на пресс-конференции в Киеве верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, в 2025 году программа имеет целью охватить помощью 6 миллионов человек в Украине из 12 миллионов, нуждающихся в гуманитарных потребностях. людей.

По данным УВКБ ООН, на сегодняшний день более 1 миллиона украинцев уже получили помощь, общая сумма которой превысила $275 млн. В 2022 и 2023 году выплаты получили 9,6 миллиона человек.

Фото 2 — Выплаты для ВПЛ снова доступны. Как получить денежную помощь от УВКБ ООН
Первые десять гуманитарных организаций-партнеров, выплачивающих денежную помощь украинцам. Инфографика: УВКБ ООН

"Наша цель — поддержать людей там, где они находятся. То есть не на основании юридического расположения, а на основе их потребностей. Это в первую очередь люди, живущие рядом с линией фронта. А это и люди с инвалидностью, и пожилые, которым тяжело передвигаться", — подчеркнул Гранди.

По его словам, партнеры также "не обходят стороной украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях". "Мы должны быть кретивными и смелыми для того, чтобы оказывать там помощь тем, кто в ней нуждается", — добавил Гранди.

Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер, отвечая на вопрос журналиста Delo.ua, подчеркнул, что денежная помощь для нуждающихся является центальной частью плана помощи ВКБ ООН в течение почти трех лет войны. И она останется значимой в программе поддержки Украины на 2025 год.

"Благодаря наработанной инфраструктуре и связям с многочисленными партнерами, мы смогли расширить денежную помощь в Украине гораздо лучше, чем в любых других местах мира, где есть гуманитарные потребности", — пояснил Флетчер.

Какую помощь можно получить от УВКБ ООН

Сумма пособия базируется на сумме минимальной потребительской корзины. Это 3600 гривен на одного человека в месяц.

В целом выплата на одного человека за трехмесячный период составляет

В первый год войны ежемесячные выплаты трех месяцев составляли 2220 гривен на каждого члена домохозяйства. Однако условия программы поддержки были другими – они касались в основном всех внутри переселенных лиц, покинувших родные дома.

Финансовую помощь под руководством ВКБ ООН оказывают более 50 организаций-партнеров.

Кто может претендовать на денежную помощь от УВКБ ООН и партнеров в 2025 году

Подать заявку на финансовую помощь от ООН могут граждане Украины наиболее уязвимых категорий, а именно:

Помощь оказывается только семьям, совокупный доход семьи составляет менее 5400 грн на одного человека, а также при условии, если семьи не получали помощь от ООН и партнеров в течение последних трех месяцев.

Претенденты также должны соответствовать определенным критериям уязвимости:

  • семья состоит из одного из родителей с одним или более детьми до 18 лет или с престарелыми (более 55 лет);
  • семью возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (более 55 лет);
  • в составе семьи есть один или несколько человек с инвалидностью или хроническими заболеваниями.
Фото 3 — Выплаты для ВПЛ снова доступны. Как получить денежную помощь от УВКБ ООН
В 2024 году 1 миллион украинцев получили финансовую помощь от ООН. Инфографика: УВКБ ООН

Лица, ранее получавшие помощь от международных организаций, могут подать заявку повторно, если:

  • Прошло больше трех месяцев с момента последней выплаты.
  • Заявитель отвечает актуальным критериям уязвимости.

Какие документы необходимы для получения помощи от ООН

Для подачи заявления необходимы следующие документы и данные:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • налоговый номер (необходимый для выплаты пособия);
  • свидетельство о рождении детей (при наличии);
  • номер банковской карты для выплаты пособия (карты «поддержка» не подходят);
  • любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.);
  • личный номер телефона.

Для сбора данных на момент подачи заявки должны присутствовать все члены семьи.

УВКБ ООН рассматривает домохозяйство в составе главы семьи, жены или мужа, детей до 23 лет и дедушек и бабушек, если они находятся на содержании семьи. В противном случае они должны зарегистрироваться отдельно.

Как выплачивают денежную помощь от ООН

Вся сумма финансовой помощи от УВКБ ООН сразу за три месяца будет перечислена главе домохозяйства.   (определенного при регистрации в помощь) одним из четырех способов.

Во-первых, на банковский счет через финансовое учреждение Rapyd. В таком случае получателю будет отправлено такое SMS-сообщение о зачислении средств.

Во-вторых, из-за Western Union. Такой путь получения выплат предусмотрен в случае, если у семьи нет банковского счета. Глава семьи получит SMS–сообщение с кодом банковского перевода (MTCN–код), который вместе с документом, удостоверяющим личность (паспорт, ID карточка, другой государственный документ), нужно иметь с собой для получения помощи в любом отделении Western Union. Адреса отделений Western Union доступны по ссылке .

Перевод от Western Union можно получить также в любом отделении Укрпочты, Новой почты и следующих банков : ПриватБанк, A-банк, Райффайзен, Аваль, Ощадбанк, Укргазбанк, Украинская финансовая группа, Iboxbank, Асвио, Альянс, Глобус, Грант, Земельный Капитал, Львов, Южный, Сечь, Украинский капитал, Форвард, КомИнБанк, Украинская финансовая группа, Конкорд, ПУМБ, Кредит Днепр, OTP, Первый Инвестиционный банк и другие.

В организации предупредили, что у претендентов может возникнуть проблема с получением выплаты от УВКБ ООН через сервис Western Union, например из-за международных санкций, действующих на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях.

"Против территорий, временно неподконтрольных украинскому правительству и на которых ведутся боевые действия, были наложены международные санкции. То есть, если вы имеете регистрацию (прописку) на этих территориях, то, к сожалению, ваш денежный перевод может быть "отменен" со стороны финансового учреждения во время его получения. Просим вас не волноваться, ведь выплата в таком случае будет. засчитываться повторно", — объясняют в организации.

Чтобы избежать блокировки денежного перевода, следует обратить внимание:

  1. После получения SMS–сообщения с кодом банковского перевода (MTCN–код) следует убедиться, что счет подвязан под актуальное место жительства на подконтрольной территории и уведомить банк об изменении места регистрации перед тем, как идти получать выплаты.
  2. Можете получить средства и через отделение почты. В таком случае при получении перевода следует отметить оператору, чтобы в заявке на получение средств указан адрес фактического проживания на подконтрольной территории, а не адрес регистрации.
  3. Если получатель уже обратился за выплатами и ему сообщили о "отмене" платежа — следует подождать повторной транзакции. "Вам должен прийти код банковского перевода для получения денежного перевода повторно", — добавили в ОКС ООН.
  4. Если выплаты действительно были “отменены”, можно изменить способ получения выплат. Для этого следует обратиться на горячую линию УВКБ ООН 0 800 307 711, в чат поддержки или в ближайший пункт сбора данных БФ «Право на защиту».

В-третьих , через мобильное приложение и систему денежных переводов получателю будет отправлено SMS-сообщение.

Необходимо также загрузить приложение Vibrant для получения денежной помощи от УВКБ ООН на цифровой кошелек. Далее создать аккаунт в Vibrant, используя номер телефона, месяц и год рождения по которым лицо зарегистрировалось на получение помощи. Как только данные будут проверены, помощь будет перечислена на кошелек.

В-четвертых, можно получить средства и через систему денежных переводов MoneyGram наличными деньгами или зачислением на банковский счет. Для этого нужно:

  • С помощью подсказок внутри приложения нужно заполнить заявку на снятие средств и получить код перевода.
  • Посетить любое партнерское отделение MoneyGram, чтобы получить помощь наличными.
  • Найти ближайшее отделение MoneyGram. Рекомендуется позвонить в отделение MoneyGram заранее, чтобы убедиться, что они доступны. В отделении консультанта следует сообщить, что это транзакция на получение средств.
  • Не забудьте принести документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, ДЕЙСТВИЯ) и код перевода с MoneyGram.

Дополнительные вопросы по помощи УВКБ ООН можно задать специалистам на горячую линию УВКБ ООН: 0 800 307 711 (пн-пт 09:00-18:00) или по электронной почте почта:   [email protected].

Для проверки соответствия критериям программы доступен онлайн-опросник "Подхожу ли я?" по ссылке .