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ООН в этом году планирует привлечь более $2,6 млрд для помощи Украине

Встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с заместителем генерального секретаря ООН Томом Флетчером
Встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с заместителем генерального секретаря ООН Томом Флетчером. Фото: прессслужба КМУ

В 2025 году Организация Объединенных Наций планирует привлечь более $2,6 млрд для гуманитарных нужд украинцев

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, реализацию плана гуманитарных потребностей и реагирования ООН в Украине в 2025 году он обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам, координатором чрезвычайной помощи Томом Флетчером и верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Также во время встречи обсудили действующие и новые программы поддержки. В частности, обеспечение питьевой водой общин на юге Украины, разминирование, альтернативные источники тепла и энергии, восстановление жилья и строительство укрытий, программы развития бизнеса.

"Ожидаем, что все программы помощи для украинцев будут продолжены, а также рассчитываем на весомый вклад ООН в гуманитарное разминирование Украины в этом году, в частности, путем создания новых программ и проектов", — добавил Шмыгаль.

Напомним, агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выделяет дополнительные 3,6 миллиона долларов на финансирование программы денежной помощи отдельным категориям украинцев.

Автор:
Светлана Манько