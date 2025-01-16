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ООН цьогоріч планує залучити понад $2,6 млрд для допомоги Україні

Зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із заступником генерального секретаря ООН Томом Флетчером
Зустріч прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із заступником генерального секретаря ООН Томом Флетчером. Фото: пресслужба КМУ

У 2025 році Організація Об'єднаних Націй планує залучити понад $2,6 млрд для гуманітарних потреб українців

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, реалізацію плану гуманітарних потреб та реагування ООН в Україні у 2025 році він обговорив із заступником генсека ООН з гуманітарних питань, координатором надзвичайної допомоги Томом Флетчером та верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Також під час зустрічі обговорили діючі та нові програми підтримки. Зокрема, забезпечення питною водою громад на півдні України, розмінування, альтернативні джерела тепла й енергії, відновлення житла й будівництво укриттів, програми для розвитку бізнесу. 

"Очікуємо, що всі програми допомоги для українців будуть продовжені, а також розраховуємо на вагомий внесок ООН у гуманітарне розмінування України цього року, зокрема, шляхом започаткування нових програм і проєктів", – додав Шмигаль.

Нагадаємо, агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) виділяє додаткові 3,6 мільйона доларів на фінансування програми грошової допомоги окремим категоріям українців.

Автор:
Світлана Манько