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ООН виділяє додаткові $3,6 млн на підтримку прифронтових територій
Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) виділяє додаткові 3,6 мільйона доларів на фінансування програми грошової допомоги окремим категоріям населення для підготовки до зимового періоду. Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Фінансування програми
Це вже друге збільшення фінансування програми міжнародним донором. Раніше бюджет програми було підвищено з 30 до 37 мільйонів доларів, що дозволило надати допомогу близько 71 тисячі домогосподарств.
З огляду на великий попит з боку вразливих сімей, УВКБ ООН вирішило збільшити бюджет програми до 40,6 мільйона доларів. Це додаткове фінансування дозволить надати підтримку ще 7 тисячам домогосподарств, що проживають на прифронтових територіях.
"Завдяки додатковому фінансуванню нам вдасться охопити допомогою ще більше домогосподарств, які потребують підтримки в цей зимовий період", — зазначила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.
Кому передбачена допомога
Програма передбачає одноразові виплати в розмірі 21 тисячі гривень для придбання твердого палива вразливими домогосподарствами, які проживають у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.
Раніше повідомлялось, що ООН збільшить фінансування допомоги прифронтовим територіям на закупівлю дров та вугілля.