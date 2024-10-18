ООН збільшить фінансування допомоги прифронтовим територіям на закупівлю дров та вугілля

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців виділило додадково 7 мільйонів доларів на фінансування програми з допомоги на купівлю твердого пічного побутового палива для мешканців прифронтових територій. Таким чином, як зазначають у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, загальний бюджет програми становитиме 37 мільйонів доларів.

Нею передбачена одноразова виплата у розмірі 21 тисячі гривень для вразливих домогосподарств Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Йдеться про мешканців 10-кілометрової зони від державного кордону з Росією або лінії зіткнення (на момент подачі заяви) та мешканків територій активних бойових дій; територіq активних бойових дій, де працюють державні електронні ресурси; а також територій можливих бойових дій.

Перелік громад та населених пунктів, жителі яких можуть отримати грошову допомогу на опалення взимку згідно з вищенаведеними вимогами, визначається відповідними обласними військовими адміністраціями.

Як заявила міністерка Ірина Верещук, розпочати виплати населенню планується вже до кінця жовтня. Їх мають отримати понад 20 тисяч домогосподарств, які пройшли ідентифікацію.

Нагадаємо, що цю програму на поточний рік було запроваджено згідно меморандуму, підписаного 21 серпня Мінреінтеграції та УВКБ ООН. На це спершу було передбачено 30 мільйонів доларів. 30 серпня Кабінет міністрів затвердив порядок надання зазначеної допомоги.

Окрім цієї програми, УВКБ ООН домовилося і з Міністерством соціальної політики та Пенсійним фондом про надання аналогічної допомоги малозабезпеченим домогосподарствам, що отримують пільги чи житлові субсидії.

Втім, ця програма значно ширша: минулого року нею скористалося 460 тисяч господарств, отримавши 3,3 мільярда гривень. Порядок надання такої допомоги цього року Кабмін схвалив лише напередодні, 15 жовтня.