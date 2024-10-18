ООН увеличит финансирование помощи прифронтовым территориям на закупку дров и угля

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев выделило дополнительно 7 миллионов долларов на финансирование программы помощи на покупку твердого печного бытового топлива для жителей прифронтовых территорий. Таким образом, как отмечают в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий, общий бюджет программы составит 37 миллионов долларов.

Ею предусмотрена единовременная выплата в размере 21 тысячи гривен для уязвимых домохозяйств Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Речь идет о жителях 10-километровой зоны от государственной границы с Россией или линии столкновения (на момент подачи заявления) и жителях территорий активных боевых действий; территорий активных боевых действий, где работают государственные электронные ресурсы; а также территорий возможных боевых действий.

Перечень общин и населенных пунктов, жители которых могут получить денежную помощь на отопление зимой согласно вышеуказанным требованиям, определяется соответствующими областными военными администрациями.

Как заявила министр Ирина Верещук, начать выплаты населению планируется уже до конца октября. Их должны получить более 20 тысяч домохозяйств, прошедших идентификацию.

Напомним, что данная программа на текущий год была введена согласно меморандуму, подписанному 21 августа Минреинтеграции и УВКБ ООН. На это сперва было предусмотрено 30 миллионов долларов. 30 августа Кабинет министров утвердил порядок предоставления указанной помощи.

Кроме этой программы, УВКБ ООН договорилось и с Министерством социальной политики и Пенсионным фондом о предоставлении аналогичной помощи малоимущим домохозяйствам, получающим льготы или жилищные субсидии.

Причем эта программа значительно шире: в прошлом году ею воспользовалось 460 тысяч хозяйств, получив 3,3 миллиарда гривен. Порядок предоставления такой помощи в этом году Кабмин одобрил накануне, 15 октября.