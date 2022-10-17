В Украине заработал государственный интернет-магазин дров для населения

В Украине заработал государственный интернет-магазин "ДроваЄ", благодаря которому каждый украинец сможет приобрести себе или своим родным дрова на зиму с доставкой на дом. Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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"Правительство делает все возможное, чтобы этой зимой украинцы были с теплом. Премьер-министр поставил четкие задачи для устойчивого прохождения осенне-зимнего периода в 2022-2023 годах. С этой целью лесхозы осуществляют заготовку топливных дров для населения. Чтобы упростить и сделать удобной для украинцев покупку дров мы создали государственный интернет-магазин "ДроваЄ", - отметил министр Руслан Стрелец.

Авторизоваться на сайте можно через электронную цифровую подпись или BankID. При покупке следует указать адрес доставки дров. Система автоматически подтянет ближайшие лесхозы и продукцию, которую можно заказать. Каждый поставщик будет предлагать тот ассортимент, который есть в наличии.

Далее нужно определиться с видом и объемом древесины, выбрать функцию с доставкой или без, оплатить заказ или ждать звонка оператора для решения вопросов с логистикой.

"Обращаем внимание, что на одно физическое лицо установлен лимит на покупку в 15 кубометров дров на отопительный сезон. Поэтому во избежание злоупотреблений и оптовых закупок в магазине действует система авторизации пользователей", - пояснили в Минприроды.

По словам Стрельца, уже реализовано 2,439 миллиона кубометров древесины. На складах находится около 187 тысяч кубометров. В общей сложности до конца года лесхозы Гослесагентства планируют реализовать 1,1 миллиона кубометров дров.

Министр также напомнил, что для обеспечения топливными дровами наиболее уязвимых категорий граждан на прифронтовых территориях правительство распределило среди областных военных администраций 563 миллиона гривен. Они будут направлены на закупку и доставку дров для населения Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

При этом чиновник подчеркнул, что дополнительная заготовка топливных дров в 2022 году производится не за счет чрезмерной вырубки лесов, а за счет неиспользованного лимита заготовки древесины за прошлые годы.

Источник фото: ua.depositphotos.com