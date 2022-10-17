В Україні запрацював державний інтернет-магазин дров для населення

В Україні запрацював державний інтернет-магазин "ДроваЄ", завдяки якому кожен українець зможе придбати собі чи своїм рідним дрова на зиму з доставкою додому. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Уряд робить все можливе, щоб цієї зими українці були з теплом. Прем’єр-міністр поставив чіткі завдання для сталого проходження осінньо-зимового періоду у 2022-2023 роках. З цією метою лісгоспи здійснюють заготівлю паливних дров для населення. Щоб спростити та зробити зручною для українців купівлю дров ми створили державний інтернет-магазин "ДроваЄ", - зазначив міністр Руслан Стрілець.

Авторизуватися на сайті можна через електронний цифровий підпис або BankID. При покупці треба вказати адресу доставки дров. Система автоматично підтягне найближчі лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачальник буде пропонувати той асортимент, який є в наявності.

Далі треба визначитися із видом та обсягом деревини, обрати функцію з доставкою чи без, оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора для вирішення питань з логістикою.

"Звертаємо увагу, що на одну фізичну особу встановлено ліміт на покупку в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон. Тому для уникнення зловживань і оптових закупівель в магазині діє система авторизації користувачів", - пояснили в Мінприроди.

За словами Стрільця, вже реалізовано 2,439 мільйона кубометрів деревини. На складах наразі знаходиться близько 187 тисяч кубометрів. Загалом до кінця року лісгоспи Держлісагентства планують реалізувати 1,1 мільйона кубометрів дров.

Міністр також нагадав, що для забезпечення паливними дровами найбільш вразливих категорій громадян на прифронтових територіях уряд розподілив серед обласних військових адміністрацій 563 мільйони гривень. Вони підуть на закупівлю та доставку дров для населення Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

При цьому чиновник підкреслив, що додаткова заготівля паливних дров у 2022 році здійснюється не за рахунок надмірного вирубання лісів, а за рахунок невикористаного ліміту заготівлі деревини за минулі роки.

Джерело фото: ua.depositphotos.com