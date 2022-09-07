У Швейцарії даватимуть три роки в'язниці за перегрів будинків взимку вище +19 градусів

Федеральний уряд Швейцарії хоче вжити жорстких заходів для економії газу взимку. За надмірне використання тепла швейцарцям загрожує штраф або вʼязниця.

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Про це пише газета Blick.

Влада Швейцарії заявила, що при нестачі газу в будинках, опалюваних за допомогою цього енергоресурсу, температура в приміщенні не повинна перевищувати 19 градусів, гарячу воду можна буде нагрівати лише до 60 градусів, а використання обігрівачів або наметів із гарячим повітрям буде під забороною. Сауни та басейни мають бути відключені.

Швейцарцям, які будуть опалювати свої будинки до температури вище 19 градусів, загрожує штраф і тюремне ув'язнення терміном до трьох років.

"Порушення закону країни про постачання завжди є правопорушеннями або навіть злочинами і мають переслідуватись за умовчанням", - зазначив речник департаменту економіки (DEF) Маркус Спурндлі.

Він пояснив, що у разі навмисного порушення розпоряджень загрожує тюремний термін. В інших випадках справа може дійти до штрафу.

Ризик дефіциту електроенергії та газу вважається одним із найвищих у Швейцарії. Там закликали громадян запастися свічками та дровами через можливі перебої у подачі електрики майбутньої зими.

Крім того, влада Швейцарії може ввести обмеження на споживання енергії у разі нестачі електрики або газу.

Нагадаємо, країна-агресор РФ продовжує енергетичний шантаж Європейського союзу.

"Газпром" 31 серпня повідомив, що повністю зупинив постачання газу до Європи по "Північному потоку" і розпочав планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті.

У свою чергу у Європейському союзі заявили, що готові до повного припинення постачання газу із Росії.

А голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що настав час запровадити обмеження цін на трубопровідний газ, який постачається з Росії до Європи.