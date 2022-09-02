Глава Єврокомісії закликала обмежити ціну російського газу

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що настав час запровадити обмеження цін на трубопровідний газ, який постачається з Росії до Європи.

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Про це 2 веренся повідомило видання La Stampa.

Це питання обговорюватимуть 9 вересня на переговорах міністрів енергетики країн ЄС. Така заява прозвучала після того, як стало відомо, що країнам ЄС вдалося заповнити газові сховища на 80% раніше.

"Я твердо впевнена, що настав час для встановлення цінового обмеження для трубопровідного російського газу, що прямує до Європи", — заявила голова Єврокомісії.

Вона вважає, що обмеження на ціни потрібно ввести, щоб "дати відсіч спробам президента Росії Володимира Путіна маніпулювати європейським енергетичним ринком".

За її словами, це обмеження може бути запропоноване також на рівні керівництва валютного блоку.

Зазначимо, що цього ж дня, 2 вересня, очільники Міністерств фінансів країн G7 планують провести переговори щодо глобальних закупівель російської нафти. Міністри планують домовитися щодо обмеження цін на російську нафту, щоб зменшити тиск на енергетичному ринку та скоротити загальні доходи Росії від сирої нафти.

Наразі невідомо, якою буде гранична ціна та які країни підтримають цю ідею. Раніше, в червні 2022 року, лідери G-7 пообіцяли лише вивчити план обмеження цін на російську нафту, але тоді ідею підтримала лише Великобританія.