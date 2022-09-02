Глава Еврокомиссии призвала ограничить цену российского газа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пора ввести ограничение цен на поставляемый из России в Европу трубопроводный газ.

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Об этом 2 сентября сообщило издание La Stampa.

Этот вопрос будет обсуждаться 9 сентября на переговорах министров энергетики стран ЕС. Такое заявление прозвучало после того, как стало известно, что странам ЕС удалось заполнить газовые хранилища на 80%.

"Я твердо уверена, что пришло время для установления ценового ограничения для трубопроводного российского газа, поступающего в Европу", — заявила глава Еврокомиссии.

Она считает, что ограничение на цены нужно ввести, чтобы "дать отпор попыткам президента России Владимира Путина манипулировать европейским энергетическим рынком".

По ее словам, это ограничение может быть предложено также на уровне руководства валютного блока.

Отметим, что в этот же день, 2 сентября, главы Министерств финансов стран G7 планируют провести переговоры по глобальным закупкам российской нефти. Министры планируют договориться об ограничении цен на российскую нефть, чтобы снизить давление на энергетическом рынке и сократить общие доходы России от сырой нефти.

Пока неизвестно, какой будет предельная цена и какие страны поддержат эту идею. Ранее, в июне 2022 года, лидеры G-7 пообещали лишь изучить план ограничения цен на российскую нефть, но тогда идею поддержала только Великобритания.