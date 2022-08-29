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Этой зимой потребление газа в Украине сократится на 40%
Министерство энергетики прогнозирует, что потребление газа во время отопительного сезона 2022/23 уменьшится по сравнению с прошлым на 40%.
Об этом сообщил заместитель налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.
Так, по данным Минэнерго, прогнозное потребление в осенне-зимний период составит около 11,7 млрд куб. м. Для сравнения, в прошлом отопительном сезоне было спалено 19,4 млрд.
"А сейчас за весь 2022 год ожидается, что будет потреблено только 18,5 млрд куб. м. Такая разница объясняется падением потребления в пределах 35-40%", – пишет Железняк.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он добавил, что сейчас Кабинет Министров ищет дополнительные объемы газа для прохождения отопительного сезона. При различных сценариях такая потребность составляет около 3-4,9 млрд куб. м.
"Но учитывая стоимость сентябрьского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах достигала 3458 долларов, вряд ли они смогут все купить", - добавил Железняк.
Напомним, что энергетический шантаж и развязанная страной-агрессором РФ война в Украине заставит европейцев этой зимой из-за высоких цен на газ пересмотреть свои привычки.