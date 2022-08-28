Війна змусить європейців переглянути свої звички, - Подоляк

Енергетичний шантаж та розв'язана країною-агресором РФ війна в Україні змусить європейців цієї зими через високі ціни на газ переглянути свої звички.

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Про це написав у Твітері радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Війна не буває дешевою. Хтось втрачає на ній життя, хтось – дім, а хтось – комфорт. Агресія РФ змінює правила гри для всіх європейців. Ця зима змусить переглянути свої звички", - зауважив Подоляк.

Він підкреслив, що Україна вдячна кожному, хто розуміє пріоритети: обов’язково – вільна Європа та кінець газового російського шантажу.

Зазначимо, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін зараз робить ставку на те, що зростаючі ціни на енергоносії та можливий дефіцит газу цієї зими переконають Європу змусити Україну до перемир’я на умовах Росії.

Раніше Рада Європейського союзу ухвалила рішення, згідно якому країнам об'єднання варто добровільно скоротити попит на природний газ на 15% цієї зими.

Адже геополітичне протистояння підняло ціни на енергоносії до рекордного рівня. Так, ціни на газ на Нідерландському хабі TTF 22 серпня перевищили 3 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

При цьому "Газпром" продовжує скорочувати поставки газу в ЄС. Нещодавно компанія заявила, що 31 серпня буде зупинено єдиний газоперекачувальний агрегат компресорної станції "Портова" на газопроводі "Північний потік-1".