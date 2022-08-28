Война заставит европейцев пересмотреть свои привычки, - Подоляк

Энергетический шантаж и развязанная страной-агрессором РФ война в Украине заставит европейцев этой зимой из-за высоких цен на газ пересмотреть свои привычки.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом написал в Твиттере советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

"Война не бывает дешевой. Кто-то теряет на ней жизнь, кто-то дом, а кто-то комфорт. Агрессия РФ меняет правила игры для всех европейцев. Эта зима заставит пересмотреть свои привычки", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина благодарна каждому, кто понимает приоритеты: свободная Европа и конец газового российского шантажа.

Отметим, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин сейчас делает ставку на то, что растущие цены на энергоносители и возможный дефицит газа этой зимой убедит Европу заставить Украину к перемирию на условиях России.

Ранее Совет Европейского союза принял решение, согласно которому странам объединения стоит добровольно сократить спрос на природный газ на 15% этой зимой.

Ведь геополитическое противостояние подняло цены на энергоносители до рекордного уровня. Так, цены на газ на Нидерландском хабе TTF 22 августа превысили 3 тысячи долларов за тысячу кубометров.

При этом "Газпром" продолжает сокращать поставки газа в ЕС. Недавно компания заявила, что 31 августа будет остановлен единственный газоперекачивающий агрегат компрессорной станции "Портовая" на газопроводе "Северный поток-1".