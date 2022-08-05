ЕС решил до апреля 2023 года потреблять на 15% меньше газа: готовится к перебоям в поставках из РФ

Совет Европейского союза принял решение, согласно которому странам объединения стоит добровольно сократить спрос на природный газ на 15% этой зимой. Как говорится в сообщении Совета ЕС, документ предусматривает возможность для совета инициировать "предупреждение ЕС" о безопасности поставок, и в этом случае сокращение спроса на газ станет обязательным.

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"Цель сокращения спроса на газ — сэкономить его на эту зиму, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители как оружие", - сказано в сообщении.

Отмечается, что государства-члены ЕС согласились сократить свой спрос на газ на 15% по сравнению со средним потреблением за последние пять лет в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года, предпринимая необходимые для этого меры по своему выбору.

В то же время Совет ЕС определил некоторые исключения и возможность применения частичного, а в некоторых случаях и полного отступления от цели обязательного сокращения ввиду определенных ситуаций в некоторых странах-членах.

Так, совет согласился с тем, что страны, не подключенные к газовым сетям других стран ЕС, освобождаются от обязательных сокращений газа, поскольку не смогут высвобождать значительные объемы газа в интересах других стран-членов.

Государства-члены, чьи электросети не синхронизированы с европейской электроэнергетической системой и в большей степени зависят от газа для производства электроэнергии, также будут освобождены от необходимости сокращения потребления газа в случае десинхронизации с сетью третьей страны.

Смогут ограничить объем сокращения страны с ограниченными соединениями энергосистемы с другими странами ЕС, если они имеют и используют в полной мере инфраструктуру по приему сжиженного газа для дальнейших поставок другими странам ЕС.

Также поблажки сделаны для стран, закачавших в хранилища газа больше целевого объема, если они при этом сильно зависят от газа как сырья для важнейших отраслей промышленности.

"Предупреждение" же, об обязательности сокращения спроса на газ Совет ЕС должен будет принимать по предложению Еврокомиссии в случае существенного риска серьезной нехватки газа или исключительно высокого спроса на газ, или же если об этом попросят пять или более стран ЕС.

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