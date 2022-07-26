РФ будет сдерживать поставки газа в Европу на минимуме, пока Евросоюз не отменит санкции — Bloomberg

Россия планирует и дальше поставлять в европейские страны минимальный объем газа, чтобы усиливать давление на Европейский Союз из-за жесткой санкционной политики блока, направленной против страны-агрессора РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники в Кремле.

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В информационном агентстве отмечают, что российская компания "Газпром" ссылается на технические проблемы, объясняя причин уменьшения поставок газа в ЕС, однако на самом деле монополист использует "Северный поток-1" как инструмент влияния на европейских лидеров.

По информации источников в Кремле, Россия хочет заставить Евросоюз ослабить санкции, используя энергетическую зависимость стран блока.

"Российские власти и "Газпром" будут продолжать находить причины ограничивать поставки газа, не давая европейским клиентам увеличивать импорт для удовлетворения спроса зимой. Представители ЕС уже предупреждают о серьезных экономических сбоях, если поставки не возобновятся, и призывают потребителей сократить использование жизненно важного топлива", — говорится в материале Bloomberg.

Напомним, из-за санкций Канада не могла вернуть "Газпрому" турбину компрессорной станции “Портовая”, но когда Оттава все же приняла решение передать ее монополисту, Кремль не принял турбину обратно.

Тогда Москва попросил у компании Siemens соответствующие документы от властей Канады. После того, как документы получили, в "Газпроме" сказали, что они "не снимают ранее обозначенных рисков и вызывают вопросы", а также попросили предоставить дополнительные документы по выводу турбины из-под санкций.

Вскоре, 25 июля, в "Газпроме" заявили, что в связи с истечением срока межремонтной эксплуатации еще одной турбины на газопроводе “Северный поток-1”, компания намерена остановить турбину и снизить прокачку газа по газопроводу до 33 куб. м в сутки.

Siemens сообщила, что турбина из газопровода “Северный поток-1”, которая была ранее арестована в Канаде, а позже исключена из-под ареста, готова к отправке, однако российский газовый монополист “Газпром” пока не предоставил необходимые таможенные документы для отправки турбины в Россию. На фоне происходящего цены на газ на Нидерландском хабе TTF превысили 2 тыс долларов за тысячу кубических метров.

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