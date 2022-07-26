Чехия заполнила свои газохранилища на 80%

На фоне энергетического кризиса в ЕС Чехии удалось заполнить свои газохранилища на 80%. Об этом в Twitter написал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

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"Гахохранилища заполнены на 80%. Мы на уровне исторического максимума. Работаем над тем, чтобы наилучшим образом подготовиться к зиме", - написал Фиала.

Zásobníky na plyn jsou naplněné z 80 %. Jsme na historickém maximu.



Pracujeme na tom, abychom byli na zimu připraveni co nejlépe. — Petr Fiala (@P_Fiala) July 25, 2022

Напомним, цены на газ в ЕС превысили 2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

25 июля в "Газпроме" заявили, что в связи с истечением срока межремонтной эксплуатации еще одной турбины на газопроводе “Северный поток-1”, компания намерена остановить турбину и снизить прокачку газа по газопроводу до 33 куб. м в сутки.

Ранее Канадское правительство решило вернуть россиянам турбину компрессорной станции “Портовая”, которая ранее была арестована из-за санкций. Из-за ареста этой турбины в середине июня, а также проблемы со второй турбиной(которую по техрегламенту тоже нужно ремонтировать в Канаде) “Газпром” снизил прокачку газа по “Северному потоку-1” до 67 млн куб. м в сутки при проектной мощности 167 млн куб. м. в сутки.

Кремль не принимал турбину обратно, и попросил у компании Siemens соответствующие документы от властей Канады. После того как немецкая компания такие документы предоставила в "Газпроме" сказали, что документы "не снимают ранее обозначенных рисков и вызывают вопросы", а также попросили предоставить дополнительные документы по выводу турбины из-под санкций.

В свою очередь немецкая компания Siemens заявила, что турбина из Газопровода “Северный поток-1”, которая была ранее арестована в Канаде, а позже исключена из-под ареста, готова к отправке, однако российский газовый монополист “Газпром” пока не предоставил необходимые таможенные документы для отправки турбины в Россию.