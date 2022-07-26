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Газпром затягивает поставку турбины для "Северного потока-1", - Siemens
Немецкая компания Siemens заявляет, что турбина из Газопровода “Северный поток-1”, которая была ранее арестована в Канаде, а позже исключена из-под ареста, готова к отправке, однако российский газовый монополист “Газпром” пока не предоставил необходимые таможенные документы для отправки турбины в Россию. Об этом пишет Reuters ссылаясь на заявление Siemens.
"Транспортировка турбины может начаться немедленно. Власти Германии предоставили Siemens Energy все необходимые документы для экспорта турбины в Россию в начале прошлой недели. Газпрому это известно. Однако отсутствуют таможенные документы для ввоза в Россию. "Газпром" как заказчик обязан их предоставить", — сообщают в компании.
Комментарии немецкой компании прозвучали вскоре после того, как «Газпром», которому принадлежит контрольный пакет «Северного потока-1», объявил об отключении еще одной турбины, что снизит пропускную способность трубопровода до 20% с 27 июля по сравнению с 40% в настоящее время.
"Техническое обслуживание наших турбин было и остается рутинной процедурой. За последние 10 лет обслуживания не было никаких существенных осложнений", — сказали в Siemens Energy.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, ранее Канадское правительство решило вернуть россиянам турбину компрессорной станции “Портовая”, которая ранее была арестована из-за санкций. Из-за ареста этой турбины в середине июня, а также проблемы со второй турбиной(которую по техрегламенту тоже нужно ремонтировать в Канаде) “Газпром” снизил прокачку газа по “Северному потоку-1” до 67 млн куб. м в сутки при проектной мощности 167 млн куб. м. в сутки.
В свою очередь Кремль не принимал турбину обратно, и попросил у компании Siemens соответствующие документы от властей Канады. После того как немецкая компания такие документы предоставила в "Газпроме" сказали, что документы "не снимают ранее обозначенных рисков и вызывают вопросы", а также попросили предоставить дополнительные документы по выводу турбины из-под санкций.
25 июля в "Газпроме" заявили, что в связи с истечением срока межремонтной эксплуатации еще одной турбины на газопроводе “Северный поток-1”, компания намерена остановить турбину и снизить прокачку газа по газопроводу до 33 куб. м в сутки.