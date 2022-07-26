Газпром затягує постачання турбіни для "Північного потоку-1", - Siemens

Німецька компанія Siemens заявляє, що турбіна з Газопроводу "Північний потік-1", яка була раніше арештована в Канаді, а пізніше виключена з-під арешту, готова до відправлення, проте російський газовий монополіст "Газпром" поки не надав необхідних митних документів для відправки турбіни до Росії. Про це пише Reuters з посиланням на заяву Siemens.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Транспортування турбіни може початися негайно. Влада Німеччини надала Siemens Energy усі необхідні документи для експорту турбіни до Росії на початку минулого тижня. Газпрому це відомо. Однак відсутні митні документи для ввезення до Росії. "Газпром" як замовник зобов'язаний їх надати", - повідомляють в компанії.

Коментарі німецької компанії пролунали невдовзі після того, як «Газпром», якому належить контрольний пакет «Північного потоку-1», оголосив про відключення ще однієї турбіни, що знизить пропускну спроможність трубопроводу до 20% з 27 липня порівняно з 40%. .

"Технічне обслуговування наших турбін було і залишається рутинною процедурою. За останні 10 років обслуговування не було жодних суттєвих ускладнень", - сказали в Siemens Energy.

Нагадаємо, раніше Канадський уряд вирішив повернути росіянам турбіну компресорної станції "Портова", яку раніше було заарештовано через санкції. Через арешт цієї турбіни в середині червня, а також проблеми з другою турбіною (яку за техрегламентом теж потрібно ремонтувати в Канаді) "Газпром" знизив прокачування газу по "Північному потоку-1" до 67 млн куб. м на добу за проектної потужності 167 млн куб. м. на добу.

Кремль не приймав турбіну назад, і попросив у компанії Siemens відповідні документи від влади Канади. Після того, як німецька компанія такі документи надала в "Газпромі" сказали, що документи "не знімають раніше зазначених ризиків і викликають питання", а також попросили надати додаткові документи щодо виведення турбіни з-під санкцій.

25 липня в "Газпромі" заявили, що у зв'язку із закінченням терміну міжремонтної експлуатації ще однієї турбіни на газопроводі “Північний потік-1”, компанія має намір зупинити турбіну та знизити прокачування газу газопроводом до 33 куб. м на добу.