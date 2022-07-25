"Газпром" нашел новую отговорку, чтобы не повышать поставки газа в ЕС

Российский газовый монополист, компания “Газпром” заявил о том, что получил от немецкой компании Siemens документы от властей Канады относительно ранее арестованной турбины с газопровода “Северный поток-1”, однако данные документы не снимают ранее обозначенные риски. Об этом заявила пресс-служба “Газпрома”.

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"Газпром" изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы. Кроме того, со стороны "Газпрома" по-прежнему остаются открытые вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС "Портовая", — заявили в Газпроме.

Ввиду этого компания в очередной раз запросила у Siemens о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения оставшихся открытыми вопросов.

Напомним, с 10 по 21 июля "Газпром" останавливал газопровод "Северный поток-1" на плановых ремонт. И хотя многие европейские политики и эксперты допускали, что поставки по газопроводу в срок не возобновятся, 21 июля "Газпром" все же возобновил поставку газа по трубопроводу. При этом накануне возобновления поставок в Кремле заявили, что из-за санкций поставки в дальнейшем могут сократиться до 20% от проектной мощности.

Остановке поставок газа по “Северному потоку-1” предшествовало решение Канадского правительства вернуть россиянам турбину компрессорной станции “Портовая”, которая ранее была арестована из-за санкций. Из-за ареста этой турбины в середине июня, а также проблемы со второй турбиной(которую по техрегламенту тоже нужно ремонтировать в Канаде) “Газпром” снизил прокачку газа по “Северному потоку-1” до 67 млн куб. м в сутки при проектной мощности 167 млн куб. м. в сутки.

Украинское правительство охарактеризовало этот шаг, как отступление от политики санкций, и отметило, что у "Газпрома" есть возможности сохранить поставки газа на уровне контрактных обязательств и без турбины.

При этом эксперты считают, что Кремль на фоне войны в Украине использует свои энергоресурсы как оружие и стремиться ослабить ЕС экономически.

В свою очередь в Брюсселе похоже разделяют мнение о том, что Кремль использует свой газ как оружие. Там рассматривают прекращение поставок российского газа зимой как вполне вероятный сценарий. На фоне этих опасений в Еврокомиссии предложили план экономии газа на 15%(это около 65 млрд кубометров, что составляет почти половину поставок газа из России). Кроме того, Еврокомиссия может закрепить за собой право принуждать страны сокращать потребление газа, если добровольно они этого не смогут сделать.

Россия является одним из основных поставщиков газа в ЕС и ввиду опасений прекращения поставок газа Европейские лидеры ищут возможные пути диверсификации поставок. Так, 18 июля посетила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Азербайджан и подписала с президентом этой страны Ильхамом Алиевым меморандум об увеличении поставок газа из этой страны до 20 млрд куб. м до 2027 года. С другой стороны важным направлением по диверсификации поставок газа в ЕС является проект Транссахарского газопровода.

При этом план Еврокомиссии об отказе от российского газа REPowerEU предусматривает предусматривает диверсификацию лишь как одну из мер. В частности план предусматривает ускоренный переход на возобновляемые источники энергии, а также увеличения показателя энергоэффективности в рамках стратегии зеленого перехода European Green Deal.