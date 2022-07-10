МИД и Минэнерго призвали Канаду отменить передачу в Германию турбины "Северного потока-1"

Министерство иностранных дел и Министерство энергетики Украины выразили глубокое разочарование в связи с решением правительства Канады выдать разрешение на возвращение в Германию отремонтированных компанией Siemens Canada турбин для газопровода "Северный поток". Об этом говорится в их совместном заявлении.

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Ведомства напоминают, что международное сообщество, в том числе Канада и Германия, ввело уже ряд весомых санкций против России, чтобы остановить ее войну против Украины, и сама Украина благодарна за эти решительные действия.

"В то же время последняя канадско-германская договоренность и объявленное на его основе решение - это подстраивание санкционного режима под прихоти России. Этот опасный прецедент идет вразрез с принципом верховенства права и будет иметь только одно последствие - укрепит чувство безнаказанности Москвы", - говорится в заявлении.

Украинские власти утверждают, что Россия может продолжать поставку газа в Германию в полном объеме и без турбины, ставшей предметом дискуссии.

"Во-первых, компрессорная станция "Северного потока-1" оборудована несколькими турбинами, в том числе резервными. Только одна турбина находится сейчас в Канаде. Однако по решению "Газпрома" сейчас работает только три турбины, остальные отключены без объяснений. Объемы транспортировки сократились со 167 до 67 миллионов кубометров газа в сутки", - отмечают ведомства.

Во-вторых, там указывают, что Россия может продолжить непрерывную поставку газа в ЕС, даже если по какой-то причине транспортировка "Северным потоком-1" невозможна. В частности, Россия может использовать уже оплаченные ею транзитные мощности через Украину. Сейчас "Газпром" использует менее 40% от оплаченных мощностей.

"В рамках действующего контракта "Газпром" может поставлять дополнительно 67 миллионов кубометров в сутки. Кроме того, он может забронировать еще до 135 миллионов кубометров в сутки дополнительных мощностей, чтобы обеспечить потребности европейского рынка в газе. По этому маршруту традиционно поставлялись основные объемы газа для Германии, Италии, Австрии и других стран региона. Таким образом, Украина может полностью заместить "Северный поток-1", - говорят в министерствах.

Кроме того, они отмечают, что существует маршрут транспортировки газа через Польшу, способный протранспортировать до 90 миллионов кубометров газа в сутки, от использования которого Россия отказалась по собственному выбору, но может возобновить транспортировку газа в Германию, "если действительно имеет цель остаться надежным поставщиком для ЕС".

"Таким образом, требование России об обязательном возвращении турбины для продолжения транспортировки газа является шантажом, не имеющим технического обоснования. Украина предоставила исчерпывающие разъяснения немецкой и канадской сторонам. Обе стороны подтвердили, что понимают, что требование России не имеет технических оснований. Однако решение пойти на уступку безосновательным требованиям России все равно было принято", - говорится в заявлении.

По мнению МИД и Минэнерго, передача турбины "Северного потока-1" позволит России и дальше использовать энергетику как инструмент гибридной войны против Европы. Ведомства призвали правительство Канады отменить это решение, а также обеспечить целостность санкционного режима.

"Не может быть исключений, когда речь идет о привлечении к ответственности России за десятки тысяч убитых украинцев, сотни тысяч объектов разрушенной инфраструктуры, миллионы внутренне перемещенных лиц и беженцев и нескрываемую атаку на демократию и верховенство права во всем мире", - резюмировали авторы заявления.

Напомним также, что на днях глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейскому союзу необходимо разработать экстренные планы, чтобы подготовиться к полному прекращению поставок российского газа.