Даже после возврата турбин "Газпром" найдет повод сократить воставки газа в ЕС, - Оператор ГТС Украины

Глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон считает, что даже после того, как Канада вернет “Газпрому” попавшие под санкции турбины газопровода “Северный поток-1”, россияне найдут повод сократить поставки газа в ЕС. Об этом Макогон написал на Facebook.

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"К сожалению, Канада подверглась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения ясна. Канада возвращает турбину и ожидается, что Газпром полностью восстановит транзит газа в Германию (+100 млн. м3 в сутки). Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму и должно привести к снижению цен на газ, уже достигшим уровня 1800-1900 долл. за тыс. кубометров", — написал Макогон.

По его словам, даже после возвращения турбины "Газпром" найдет повод и дальше сокращать поставки в ЕС, поскольку даже без этой турбины россияне имеют возможность значительно увеличить транзит: полностью не используется маршрут через Польшу(90 млн кубометров в сутки) и через Украину, где "Газпром" использует только 40% от забронированных и оплаченных мощностей, а это еще 70 млн кубометров в сутки.

"Поэтому нет никаких проблем со свободными мощностями транзита газа в ЕС. Есть только желание Газпрома продолжать шантажировать Европу. Я уверен, что Европа сделает выводы из этой ситуации и в самом ближайшем будущем вообще перестанет покупать российский газ", — написал Макогон.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что Канада вернет российскому газовому монополисту компании “Газпром” турбину, которую ранее не могли вернуть из ремонта из-за санкций.

Отметим, что "Газпром" продолжает уменьшать поставки газа в ЕС через Украину. В июне через газотранспортные системы (ГТС) Украины прокачали 1,25 млрд куб природного газа — это минимальный показатель с 1991 года.

Тем временем президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейскому союзу необходимо разработать экстренные планы, чтобы подготовиться к полному прекращению поставок российского газа.