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Навіть після повернення турбін "Газпром" знайде привід скоротити вставки газу до ЄС, - Оператор ГТС України
Глава Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон вважає, що навіть після того, як Канада поверне "Газпрому" турбіни газопроводу "Північний потік-1", що потрапили під санкції, росіяни знайдуть привід скоротити постачання газу до ЄС. Про це Макогон написав на Facebook.
"На жаль, Канада зазнала тиску і прийняла рішення повернути турбіну Газпрому. Це дуже поганий прецедент виключення із санкцій. Але логіка такого рішення зрозуміла. Канада повертає турбіну і очікується, що Газпром повністю відновить транзит газу до Німеччини (+100 млн. м3 на добу). ). Це дозволить Європі продовжити накопичення газу на зиму і має призвести до зниження цін на газ, що вже досяг рівня 1800-1900 дол. за тис. кубометрів", - написав Макогон.
За його словами, навіть після повернення турбіни "Газпром" знайде привід і надалі скорочувати постачання до ЄС, оскільки навіть без цієї турбіни росіяни мають можливість значно збільшити транзит: повністю не використовується маршрут через Польщу (90 млн. кубометрів на добу) та через Україну, де "Газпром" використовує лише 40% від заброньованих та оплачених потужностей, а це ще 70 млн. кубометрів на добу.
"Тому немає жодних проблем із вільними потужностями транзиту газу до ЄС. Є лише бажання Газпрому продовжувати шантажувати Європу. Я впевнений, що Європа зробить висновки з цієї ситуації і найближчим часом взагалі перестане купувати російський газ", - написав Макогон.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що Канада поверне російському газовому монополісту компанії "Газпром" турбіну, яку раніше не могли повернути з ремонту через санкції.
Зазначимо, що "Газпром" продовжує зменшувати постачання газу до ЄС через Україну. У червні через газотранспортні системи (ГТС) України прокачали 1,25 млрд куб природного газу – це мінімальний показник із 1991 року.
Тим часом президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейському союзу необхідно розробити екстрені плани, щоб підготуватися до повного припинення постачання російського газу.