В июне транзит газа через Украину упал до исторического минимума

В июне через газотранспортные системы (ГТС) Украины прокачали 1,25 млрд куб природного газа — это минимальный показатель с 1991 года.

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Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

В первый месяц лета в сравнении с маем месячный транзит газа через Украину упал на 37%, а если сравнить с июнем 2022 года — почти втрое.

Дело в том, что российский монополист "Газпром" на фоне росте цен на газ в Европе продолжает сокращать поставки. В июне компания использовала 38% от забронированных мощностей по долгосрочному контракту.

"Газпром" продолжает игнорировать забронированные и оплаченные мощности на точке входа "Суджа", составляющие 77,2 млн кубометров в сутки, и не использует их.

"В сочетании с ограничением транзита по газопроводу "Северный поток-1", это приводит к "осушению" газового рынка ЕС и росту цен", — подчеркнули в ГТС.

Отметим, что Совет Европы принял постановление, которым члены ЕС обязаны заполнить свои подземные газовые хранилища не менее чем на 80% до зимы 2022/2023 и не менее чем на 90% до следующих зим.

В свою очередь Украина предлагает тем европейским странам, у которых нет собственных хранилищ газа, хранить энергоноситель в украинских ПГХ.

Источник фото: ua.depositphotos.com