У червні транзит газу через Україну впав до історичного мінімуму

У червні через газотранспортні системи (ГТС) України прокачали 1,25 млрд куб природного газу – це мінімальний показник із 1991 року.

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Про це повідомляє пресслужба Оператора ГТС України.

Першого місяця літа порівняно з травнем місячний транзит газу через Україну впав на 37%, а якщо порівняти з червнем 2022 року — майже втричі.

Справа в тому, що російський монополіст "Газпром" на тлі зростання цін на газ у Європі продовжує скорочувати постачання. У червні компанія використала 38% від заброньованих потужностей за довгостроковим контрактом.

"Газпром" продовжує ігнорувати заброньовані та оплачені потужності на точці входу "Суджа", що становлять 77,2 млн кубометрів на добу, і не використовує їх.

"У поєднанні з обмеженням транзиту газопроводом "Північний потік-1", це призводить до "осушення" газового ринку ЄС та зростання цін", - підкреслили в ГТС.

Зазначимо, що Рада Європи прийняла ухвалу, якою члени ЄС зобов'язані заповнити свої підземні газові сховища не менш ніж на 80% до зими 2022/2023 і не менш ніж на 90% до наступних зим.

У свою чергу Україна пропонує тим європейським країнам, які не мають власних сховищ газу, зберігати енергоносій у українських ПСГ.

Джерело фото: ua.depositphotos.com