ЄС зобов'язав своїх членів заповнити до початку зими ПСГ газом не менш як на 80%

Рада Європи прийняла ухвалу, якою члени ЄС зобов'язані заповнити свої підземні газові сховища не менше ніж на 80% до зими 2022/2023 і не менш ніж на 90% до наступних зим. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради Європи.

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Постанова передбачає, що підземні сховища газу на території держав-членів ЄС мають бути заповнені не менше ніж на 80% їхньої місткості до зими 2022/2023 та до 90% до наступних зимових періодів. ЄС спробує колективно заповнити 85% загального обсягу підземних сховищ газу в ЄС до 2022 року.

Деякі держави-члени не мають на своїй території газосховищ, тому регламент передбачає, що вони повинні зберігати 15% свого річного внутрішнього споживання газу в сховищах, розташованих у інших членів ЄС, і таким чином мати доступ до запасів газу.

Регламент також передбачає обов'язкову сертифікацію всіх операторів підземних сховищ газу органами заінтересованих держав-членів. Метою цієї сертифікації є запобігання потенційним ризикам зовнішнього впливу на критично важливі інфраструктури зберігання, які можуть поставити під загрозу безпеку енергопостачання ЄС та інші важливі інтереси безпеки. Процедура прискореної сертифікації має застосовуватися до сховищ потужністю понад 3,5 ТВтч, які були заповнені на рівні, нижчому від середнього по ЄС у 2020 та 2021 роках.

Зобов'язання щодо заповнення складських площ закінчуються 31 грудня 2025 року, але зобов'язання щодо сертифікації операторів складу діятимуть і після цієї дати.

Регламент також передбачає відступ від вимог Кіпру, Мальти та Ірландії, якщо вони не пов'язані безпосередньо із газовою системою інших держав-членів.

Нагадаємо, раніше глава міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив, що Європа має негайно підготуватися до повного припинення експорту російського газу цієї зими, а уряди повинні вжити заходів щодо збереження роботи атомних електростанцій, що старіють.