Европа должна срочно готовиться к полному прекращению экспорта российского газа этой зимой, - МЭА

Европа должна немедленно подготовиться к полному прекращению экспорта российского газа этой зимой, а правительства должны принять меры по сохранению работы стареющих атомных электростанций.

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Об этом сообщил в интервью Financial Times глава Международного энергетрического агенства Фатих Бироль.

"Европа должна быть готова к тому, что российский газ будет полностью отключен. Я считаю, что сокращения направлены на то, чтобы не допустить заполнения хранилищ в Европе и увеличить влияние России в зимние месяцы", - заявил он.

По его словам, решение России сократить поставки газа в европейские страны на прошлой неделе может стать предвестником дальнейших сокращений поставок голубого топлива, так как РФ надеется получить "рычаги влияния" на ЕС из-за войны в Украине.

Отметим, ранее российский монополист "Газпром" объявил, что поставит Италии только 50% газа, запрошенного на 17 июня. Примечательно, что Eni SpA собралась заплатить "Газпрому" за поставки газа рублями.

Кроме того, Франция с 16 июня также не получает российский газ по трубопроводам. Достоверная причина прекращения поставок газа не уточняется.