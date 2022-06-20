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Энергетика
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Германия введет дополнительные меры для экономии газа

Германия введет дополнительные меры для экономии газа

В связи с сокращением поставок российского газа Германия введет дополнительные меры для экономии голубого топлива. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Согласно плану правительства Германии, в целях экономии газа должно быть сокращено использование газа в промышленности и для производства электроэнергии, а заполнение хранилищ, напротив, — ускорено.

Для обеспечения заполняемости хранилищ правительство Германии в ближайшее время предоставит дополнительную кредитную линию на 15 млрд евро через государственный банк KfW. Кроме того в планах задействовать большее количество угольных электростанций.

Промышленные потребители, которые смогут сократить потребление газа получат компенсацию, которую профинансируют в рыночном порядке.

Напомним, 14 июня "Газпром" заявил о сокращении поставок газа по газопроводу "Северный поток-1" из-за технических проблем на компрессорной станции "Портовая" до 100 млн кубических метров в сутки при проектной мощности 167 млн куб. м в сутки. 

Позже стало известно, что из-за санкций компания Siemens не смогла вернуть ключевую турбину из планового технического обслуживания в Канаде. По мнению СМИ причиной этого стали санкции. На фоне этих новостей цены на газ в Европе начали расти.

16 июня в "Газпроме" заявили о проблемах со второй турбиной на КС "Портовая". По этой причине российский газовый монополист решил сократить прокачку газа по "Северному Потоку-1" до 67 млн куб. м. в сутки.

После этого ряд крупных европейских компаний заявили о снижении поставок российского газа.

Автор:
Степан Крьока