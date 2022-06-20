Німеччина запровадить додаткові заходи для економії газу

У зв'язку зі скороченням постачання російського газу Німеччина введе додаткові заходи для економії блакитного палива. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Згідно з планом уряду Німеччини, для економії газу має бути скорочено використання газу у промисловості та для виробництва електроенергії, а заповнення сховищ, навпаки, прискорено.

Для забезпечення заповнення сховищ уряд Німеччини найближчим часом надасть додаткову кредитну лінію на 15 млрд. євро через державний банк KfW. Крім того, у планах задіяти більшу кількість вугільних електростанцій.

Промислові споживачі, які зможуть скоротити споживання газу, отримають компенсацію, яку профінансують у ринковому порядку.

Нагадаємо, 14 червня "Газпром" заявив про скорочення поставок газу газопроводом "Північний потік-1" через технічні проблеми на компресорній станції "Портова" до 100 млн кубічних метрів на добу при проектній потужності 167 млн куб. м на добу.

Згодом стало відомо, що через санкції компанія Siemens не змогла повернути ключову турбіну з планового технічного обслуговування в Канаді. На думку ЗМІ, причиною цього стали санкції. На тлі цих новин ціни на газ у Європі почали зростати.

16 червня у "Газпромі" заявили про проблеми з другою турбіною на КС "Портова". З цієї причини російський газовий монополіст вирішив скоротити прокачування газу "Північним Потоком-1" до 67 млн куб. м. на добу.

Після цього низка великих європейських компаній заявила про зниження постачання російського газу.