Сообщение "Газпрома" о проблемах с трубой подорвало цену газа в Европе на 10%

Стоимость голубого топлива выросла в Европе на 10% - до $978 тыс. за "куб", поскольку российский "Газпром" заявил о сокращении прокачки газа "Северным потоком" из-за несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens.

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Причиной всему санкции: еще в мае Siemens объявила о прекращении бизнеса в РФ.

Компания приступила к процедуре сворачивания своей производственной и операционной деятельности, что создало определенные сложности на российском рынке топлива. Siemens просто своевременно не вернула газоперекачивающие агрегаты по ремонту, передает Forbes.

Сказались и технические неисправности двигателей на газопроводе, которые получили предписание Ростехнадзора о временном запрете эксплуатации. В настоящее время на компрессорной станции "Портовая" могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата, пояснили в "Газпроме".

"Поставка газа в газопровод "Северный поток" в настоящее время может быть обеспечена в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн ​​куб. м в сутки)", - отметили в "Газпроме".

Напомним, недавно стало известно, что правительство Германии выделит до € 10 млрд для спасения бывшего немецкого подразделения "Газпрома" Gazprom Germania, которое сейчас находится под контролем энергетического регулятора ФРГ.