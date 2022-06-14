Повідомлення "Газпрому" про проблеми з трубою підірвало ціну газу в Європі на 10%

Вартість блакитного палива зросла в Європі на 10% – до $978 тис. за "куб", позаяк російський "Газпром" заявив про скорочення прокачки газу "Північним потоком" через несвоєчасне проведення ремонтних робіт компанією Siemens.

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Причиною всьому санкції: ще у травні Siemens оголосила про припинення бізнесу у РФ.

Компанія розпочала процедуру згортання своєї виробничої та операційної діяльності, що створило певні складнощі на російському ринку палива. Siemens просто своєчасно не повернула газоперекачувальні агрегати з ремонту, передає Forbes.

Далися взнаки і технічні несправності двигунів на газопроводі, які отримали припис Ростехнагляду про тимчасову заборону експлуатації. Наразі на компресорній станції "Портова" може бути використано тільки три газоперекачувальні агрегати, пояснили у "Газпромі".

"Постачання газу в газопровід «Північний потік» наразі може бути забезпечено в обсязі до 100 млн куб. м на добу (при плановому обсязі 167 млн ​​куб. м на добу)", – зазначили у "Газпромі".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що уряд Німеччини надасть до €10 млрд для порятунку колишнього німецького підрозділу "Газпрому" Gazprom Germania, який зараз перебуває під контролем енергетичного регулятора ФРН.