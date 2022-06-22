Європа має терміново готуватися до повного припинення експорту російського газу цієї зими, - МЕА

Європа має негайно підготуватися до повного припинення експорту російського газу цієї зими, а уряди мають вжити заходів щодо збереження роботи атомних електростанцій.

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Про це повідомив в інтерв'ю Financial Times голова Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Біроль.

"Європа має бути готова до того, що російський газ буде повністю відключено. Я вважаю, що скорочення спрямовані на те, щоб не допустити заповнення сховищ у Європі та збільшити вплив Росії у зимові місяці", - заявив він.

За його словами, рішення Росії скоротити постачання газу до європейських країн минулого тижня може стати провісником подальших скорочень постачання блакитного палива, оскільки РФ сподівається отримати "важелі впливу" на ЄС через війну в Україні.

Зазначимо, раніше російський монополіст "Газпром" оголосив, що поставить Італії лише 50% газу, запрошеного на 17 червня. Примітно, що Eni SpA зібралася заплатити "Газпрому" за постачання газу карбованцями.

Крім того, Франція з 16 червня також не отримує російського газу трубопроводами. Достовірна причина припинення постачання газу не уточнюється.