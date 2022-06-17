Франция с 16 июня не получает российский газ по трубопроводам, — AFP

Россия со среды, 16 июня, не поставила во Францию ни одного кубометра своего природного газа по трубопроводу. Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на французскую газотранспортную компанию GRTGaz.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

#BREAKING France no longer receiving any Russian gas via pipelines: network operator pic.twitter.com/vsJahHKEWu — AFP News Agency (@AFP) June 17, 2022

Достоверная причина прекращения поставок газа не уточняется. Вероятно, она связана с сокращением потока газа между Францией и Германией до 10% пропускной способности трубопровода.

16 июня в "Газпроме" заявили о проблемах со второй турбиной на КС "Портовая". По этой причине российский газовый монополист решил сократить прокачку газа по "Северному Потоку-1" до 67 млн куб. м. в сутки.

"Газпром" ранее начал сокращать поставки в страны Европы, в частности в Германию.

Стоит отметить, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в нынешних реалиях его страна готова отказаться от российского газа, поэтому он лично будет настаивать на введении эмбарго. При этом в Евросоюзе заявили, что начали подготовку к отказу от российского газа.