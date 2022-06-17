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Франция с 16 июня не получает российский газ по трубопроводам, — AFP
Россия со среды, 16 июня, не поставила во Францию ни одного кубометра своего природного газа по трубопроводу. Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на французскую газотранспортную компанию GRTGaz.
Достоверная причина прекращения поставок газа не уточняется. Вероятно, она связана с сокращением потока газа между Францией и Германией до 10% пропускной способности трубопровода.
16 июня в "Газпроме" заявили о проблемах со второй турбиной на КС "Портовая". По этой причине российский газовый монополист решил сократить прокачку газа по "Северному Потоку-1" до 67 млн куб. м. в сутки.
"Газпром" ранее начал сокращать поставки в страны Европы, в частности в Германию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Стоит отметить, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в нынешних реалиях его страна готова отказаться от российского газа, поэтому он лично будет настаивать на введении эмбарго. При этом в Евросоюзе заявили, что начали подготовку к отказу от российского газа.