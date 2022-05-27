ЕС разрабатывает план действий на случай полной остановки поставок газа из РФ

План, разрабатываемый Европейской комиссией, предусматривает меры по ограничению поставок газа для промышленности, но обходит домохозяйства.

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В Евросоюзе разрабатывается план действий на случай, если Россия решит отрезать блок от поставок газа в этом году, ведь любое государство может быть следующим. Об этом сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в интервью Financial Times.

"Мы столкнулись с ситуацией, когда любое государство-член может быть следующим. "Пока мы могли позаботиться о безопасности поставок этих трех государств-членов, главным образом посредством солидарности соседей. В этом году, если будет полный срыв, мы готовим планы на случай чрезвычайных ситуаций", – говорит Симсон.

Так, ЕС сейчас пытается закачать как можно больше газа и сможет заменить две трети поставок России в этом году, но придется сделать больше, если произойдет полное прекращение поставок из РФ.

План, разрабатываемый Европейской комиссией, предусматривает меры по ограничению поставок газа для промышленности, но обходит домохозяйства.

Ранее отказ платить за российский газ рублями государство-агрессор отключило от поставок Польшу, Болгарию и Финляндию.

На промышленность приходится 27% потребления газа в ЕС, причем крупнейшими потребителями являются химическая промышленность, керамика, пищевые продукты и стекло. Комиссия заявила, что позаботится о цепях поставок продуктов питания, безопасности и продуктов для здоровья.

Напомним, что ЕС работает над соглашением по импорту израильского газа через Египет.