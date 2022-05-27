ЄС розробляє план дій на випадок повної зупинки поставок газу з РФ

План, який розробляє Європейська комісія, передбачає заходи щодо обмеження поставок газу для промисловості, але оминає домогосподарства.

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У Євросоюзі розробляється план дій на випадок, якщо Росія вирішить відрізати блок від поставок газу цьогоріч, адже будь-яка держава може бути наступною. Про це повідомила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон в інтерв’ю Financial Times.

"Ми зіткнулися з ситуацією, коли будь-яка держава-член може бути наступною. "Поки що ми могли подбати про безпеку постачання цих трьох держав-членів, головним чином за допомогою солідарності сусідів. Цього року, якщо буде повний зрив, ми готуємо плани на випадок надзвичайних ситуацій", - каже Сімсон.

Так, ЄС зараз намагається закачати якомога більше газу і зможе замінити дві третини поставок Росії цього року, але доведеться зробити більше, якщо станеться повне припинення поставок з РФ.

План, який розробляє Європейська комісія, передбачає заходи щодо обмеження поставок газу для промисловості, але оминає домогосподарства.

Раніше за відмову сплачувати за російський газ рублями держава-агресор відключила від поставок Польщу, Болгарію та Фінляндію.

На промисловість припадає 27% споживання газу в ЄС, причому найбільшими споживачами є хімічна промисловість, кераміка, харчові продукти та скло. Комісія заявила, що подбає про ланцюги постачання продуктів харчування, безпеки та продуктів для здоров’я.

Нагадаємо, що ЄС працює над угодою щодо імпорту ізраїльського газу через Єгипет.