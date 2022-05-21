Росія припинила постачання газу до Фінляндії

Російська компанія "Газпром" 21 травня з 6 години ранку за середньоєвропейським часом припинила постачання газу до Фінляндії через відмову країни платити за паливо рублями.

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Про це повідомляє Reuters.

Фінський оператор Gasgrid та державна компанія Gasum підтвердили, що "Газпром" припинив постачання газу 21 травня. Це було зроблено після того, як у Гельсінкі відмовилися виконувати вимогу Росії щодо оплати газу по рублях.

"Імпорт газу через пункт входу "Іматру" припинено", – йдеться у заяві Gasgrid Finland.

У фінській компанії пояснили, що старанно підготувалася до такої ситуації. У найближчі місяці постачання споживачів здійснюватиметься з інших джерел по трубопроводу Balticconnector, що сполучає Фінляндію з Естонією.

Російський газ постачався до Фінляндії майже 50 років.

У грудні 2015 року контракт було продовжено до 31 грудня 2031 року. Хоча більшість споживаного Фінляндією газу досі надходила з РФ, на частку цього палива припадає лише близько 6 відсотків загального енергоспоживання країни.

Раніше від постачання газу було відключено Болгарію та Польщу, які не погодилися на вимоги Кремля.

Зазначимо, імпортери газу в Німеччині та Італії отримали "добро" від своїх урядів на оплату газу у російських рублях. Ця позиція Берліна та Риму узгоджена з Євросоюзом, щоб не було порушено санкції ЄС проти Росії.