Россия прекратила поставки газа в Финляндию

Российская компания "Газпром" 21 мая с 6 часов утра по среднеевропейскому времени прекратила поставки газа в Финляндию из-за отказа страны платить за топливо рублями.

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Об этом сообщает Reuters.

Финский оператор Gasgrid и государственная компания Gasum подтвердили, что "Газпром" прекратил поставки газа 21 мая. Это было сделано после того, как в Хельсинки отказались выполнять требование России по оплате газа по рублям.

"Импорт газа через пункт входа "Иматра" прекращен", – говорится в заявлении Gasgrid Finland.

В финской компании пояснили, что тщательно подготовилась к такой ситуации. В ближайшие месяцы снабжение потребителей будет осуществляться из других источников по трубопроводу Balticconnector, соединяющему Финляндию с Эстонией.

Российский газ поставлялся в Финляндию почти 50 лет.

В декабре 2015 года контракт был продлен до 31 декабря 2031 года. Хотя большая часть потребляемого Финляндией газа до сих поступала из РФ, на долю этого топлива приходится лишь около 6 процентов от общего энергопотребления страны.

Ранее от поставки газа были отключены Болгария и Польша, которые не согласились на требования Кремля.

Отметим, импортёры газа в Германии и Италии получили “добро” от своих правительств на оплату газа в российских рублях. Эта позиция Берлина и Рима согласована с Евросоюзом, чтобы не были нарушены санкции ЕС против России.