Германии и Италии разрешили платить за газ российскими рублями, - СМИ

Импортёры газа в Германии и Италии получили “добро” от своих правительств по оплате газа в российских рублях. Эта позиция Берлина и Рима согласована с Евросоюзом, чтобы не были нарушены санкции ЕС против России.

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Об этом сообщает Reuters.

По словам источников издания, Германия и Италия сообщили компаниям, что они могут открыть счета в рублях, чтобы продолжать покупать российский газ, не нарушая санкций против Кремля после переговоров с Европейским Союзом.

Как сообщили источники Reuters, немецкие импортеры газа получили от Берлина уведомление о возможности открывать рублевые счета для оплаты российского газа без нарушения санкций.

Отмечается, что Германия, являющаяся крупнейшим импортером российского газа в Европе, координировала свои действия с ЕС.

Итальянское правительство также обратилось в Европейскую комиссию и получило разъяснения о том, как легально покупать российский газ, сообщил Reuters высокопоставленный источник в правительстве.

"Брюссель дал два набора письменных указаний о том, как покупать российский газ без нарушения санкций, но юридический путь остается туманным", - пишет Reuters.

Однако в руководстве прямо не говорится, что открытие рублевых счетов для конвертации платежей за газ в российскую валюту будет нарушением санкций ЕС.

Польша, Болгария и Финляндия отказались выполнить требование Москвы о том, чтобы импортеры платили за газ в рублях, и страна-агрессор РФ прекратила поставки в эти страны.

Напомним, ранее "Газпром" написал своим европейским клиентам письма, в которых заверил их в том, что они якобы "могут продолжать платить за газ рублями, не нарушая санкции".

При этом Россия с помощью своих дипломатов пытается помешать Евросоюзу найти альтернативные источники газа.

Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.

Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия. В свою очередь Европейская комиссия предупредила государства-члены ЕС о том, что покупка газа за рубли станет нарушением санкций против России.