"Газпром" пытается убедить европейских клиентов, что они "могут покупать газ за рубли", — Bloomberg

Российский монополист "Газпром" написал своим европейским клиентам письма, в которых заверить их в том, что они якобы "могут продолжать платить за газ рублями, не нарушая санкции". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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В издании считают, что такие действия компании являются последним свидетельством того, что Москва, возможно, пытается найти способ сохранить поставки энергоресурса в ЕС и сохранить для себя этот рынок.

В то же время РФ потребовала платить за газ рублями, а европейские лидеры уверены, что это противоречит и санкциям, и ранее заключенным контрактам.

В письме, с которым ознакомился Bloomberg, "Газпром" сообщил клиентам, что новые правила оплаты, которые диктует Кремль, "уточняют процедуру", изложенную в первоначальном указе о платежах в рублях. В письме компания также пишет, что такие условия обеспечивают "прозрачность движения денежных средств от иностранных покупателей и исключает возможность участия в расчетах третьей стороны".

Отметим, 29 апреля Financial Times сообщил, что четыре энергетические компании стран ЕС готовы пойти на уступки Кремлю и перейти на оплату газа в рублях.

При этом министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями.

Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия. В свою очередь Европейская комиссия предупредила государства-члены ЕС о том, что покупка газа за рубли станет нарушением санкций против России.

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