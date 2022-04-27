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Австрийский канцлер Нехаммер опроверг оплату Австрией газа в рублях
Канцлер Австрии Карл Нехаммер опроверг новости о том, что Австрия согласилась на условия "Газпрома" платить за газ в рублях. Об этом Нехаммер написал в своем Twitter.
"Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго придерживается совместно согласованных санкций ЕС", — написал Нехаммер.
Австрийский канцлер назвал новости о том, что его страна будет платить за газ в рублях, фейком российской пропаганды.
Ранее ряд российских СМИ со ссылкой на австрийские СМИ заявили, что Австрия все же согласилась на условия Кремля оплачивать газ в рублях.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в среду, 27 апреля, "Газпром" прекратил поставлять газ Болгарии и Польше. В свою очередь обе страны обвинили Россию в нарушениях долгосрочных контрактов на поставку.
Президент Европарламента Урсула фон дер Ляйен заявила, что заявления "Газпрома" об остановке поставок в Польшу и Болгарию — это шантаж всего Европейского Союза и ЕС планирует скоординированный ответ на действия "Газпрома".
Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.
Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия. В свою очередь Европейская комиссия предупредила государства-члены ЕС о том, что покупка газа за рубли станет нарушением санкций против России.