Австрийский канцлер Нехаммер опроверг оплату Австрией газа в рублях

Канцлер Австрии Карл Нехаммер опроверг новости о том, что Австрия согласилась на условия "Газпрома" платить за газ в рублях. Об этом Нехаммер написал в своем Twitter.

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"Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго придерживается совместно согласованных санкций ЕС", — написал Нехаммер.

Австрийский канцлер назвал новости о том, что его страна будет платить за газ в рублях, фейком российской пропаганды.

Bevor hier Fake News der russischen Propaganda weiter verbreitet werden. Die OMV bezahlt Gaslieferungen aus Russland selbstverständlich weiterhin in Euro. Österreich hält sich auf Punkt und Beistrich an die gemeinsam beschlossenen EU-Sanktionen. — Karl Nehammer (@karlnehammer) April 27, 2022

Ранее ряд российских СМИ со ссылкой на австрийские СМИ заявили, что Австрия все же согласилась на условия Кремля оплачивать газ в рублях.

Напомним, в среду, 27 апреля, "Газпром" прекратил поставлять газ Болгарии и Польше. В свою очередь обе страны обвинили Россию в нарушениях долгосрочных контрактов на поставку.

Президент Европарламента Урсула фон дер Ляйен заявила, что заявления "Газпрома" об остановке поставок в Польшу и Болгарию — это шантаж всего Европейского Союза и ЕС планирует скоординированный ответ на действия "Газпрома".

Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.

Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия. В свою очередь Европейская комиссия предупредила государства-члены ЕС о том, что покупка газа за рубли станет нарушением санкций против России.