Россия остановила поставки газа Польше и Болгарии

Российский газовый монополист “Газпром” приостановил поставки газа Польше и Болгарии.

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"Российская энергетическая компания "Газпром" заявила в среду, что приостановила поставки газа в Болгарию и Польшу из-за неуплаты за газ в рублях, что стало самым жестким ответом Кремля на международные санкции в связи с войной в Украине", — сообщает издание Reuters.

В заявлении "Газпрома" говорится, что он "полностью приостановил поставки газа Bulgargaz и PGNiG из-за отсутствия платежей в рублях", имея в виду польские и болгарские газовые компании. В свою очередь обе страны обвинили Россию в нарушениях долгосрочных контрактов на поставку.

"Поскольку все торговые и юридические обязательства соблюдены, ясно, что в настоящее время природный газ используется больше как политическое и экономическое оружие в нынешней войне", — заявил министр энергетики Болгарии Александр Николов.

"Отключение поставок газа является нарушением контракта, и PGNiG оставляет за собой право требовать компенсацию и будет использовать для этого все доступные договорные и юридические средства", — заявили в польской газовой компании PGNiG.

Поставки "Газпрома" покрывают около 50% потребления Польши и около 90% потребления Болгарии. Польша заявила, что ей не нужно использовать резервы, ее газовые хранилища заполнены на 76%. Болгария заявила, что ведет переговоры об импорте сжиженного природного газа через Турцию и Грецию.

В свою очередь российское издание Интерфакс сообщает, что канцлер Австрии Карл Нехаммер согласился оплачивать "Газпрому" газ в рублях, как того требует российская сторона.

Отмечается, что данное решение было принято по договоренности с австрийской компанией OMV, которая была задействована в проекте строительства "Северного потока-2". Однако сам Нехаммер позже это опроверг.

Напомним, 26 апреля "Газпром" заявил, что прекращает поставлять газ полякам и болгарам со среды, 27 апреля.

Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС.

Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия. В свою очередь Европейская комиссия предупредила государства-члены ЕС о том, что покупка газа за рубли станет нарушением санкций против России.