Страны G7 отказались платить России за газ рублями

Министры энергетики стран G7 отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Габек после переговоров со своими коллегами, сообщает Reuters.

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"Все министры G7 согласились с тем, что это одностороннее и явное нарушение существующих контрактов", — сказал Габек во время общения с журналистами.

Он отметил, что министры еще раз подчеркнули, что заключенные контракты действительны и компании должны их соблюдать.

"Оплата в рублях неприемлема, и мы призываем заинтересованные компании не выполнять требование Путина. Попытка Путина разделить нас очевидна, но, как видно по нашему единству и решимости, мы не будем разделены ", — добавил он.

Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия продолжит поставлять энергоресурс в ряд стран, которые считаются "недружественными" в РФ, но теперь за рубли.

Габек сразу же заявил, что Германия не согласится на эти условия. В контракте, который немецкие поставщики газа заключали с "Газпромом", есть пункт о валюте. Требование Путина платить за газ в рублях противоречит этому положению в договоре.

В свою очередь Япония, крупнейший импортер российского СПГ в Азии, понятия не имеет, как Россия будет обеспечивать соблюдение этого требования. Министр финансов Шуничи Судзуки согласился с европейскими коллегами в том, что ультиматум России противоречит заключенным контрактам. В странах Евросоюза также уверены, что рассчитываться в рублях невозможно.

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