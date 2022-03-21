Венгрия выступает против эмбарго на российские нефть и газ

ЕС разрабатывает новый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину, но в него может не войти эмбарго на поставки энергоносителей из РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Ungarn Heute.

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"Нам необходимо предпринять более жесткие и четкие шаги для обеспечения мира и безопасности в Венгрии, что отвечает нашим национальным интересам", — сказал Сийярто в Брюсселе после встречи министров иностранных дел ЕС.

По его словам, договоренность о санкциях Евросоюза против поставок энергоносителей из РФ, скорее всего, не будет достигнута.

"Мы не поддержим санкции, которые могут поставить под угрозу поставки энергоресурсов в Венгрию", — сказал глава МИД этой страны

Он отметил, что группа государств активно выступает за введение таких санкций, другие страны менее активно, но поддерживают инициативу. Однако Венгрия относится к тем, кто выступает против эмбарго.

По мнению Сийярто, "такое решение не приведет к объединению Европы".

Он также отметил, что набирают силу предложения установить бесполетную зону над Украиной. Некоторые государства-члены все чаще предлагают проведение миротворческой миссии.

Но Сийярто уверен, что сохранение бесполетной зоны будет означать воздушную войну, а отправка войск в Украину в качестве миротворцев также сопряжена с риском.

"Венгрия хочет оставаться в стороне от этой войны", — сказал он

"Поставки оружия из стран-членов ЕС не блокируются, но Венгрия не поставляет оружие в Украину, и летальное оружие не должно пересекать территорию страны", — добавил министр.

Напомним, что Венгрия не стала блокировать санкции против России, в том числе решение отключит ряд банков страны-агрессора от межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT.

США запретили импорт нефти и газа из России, после чего сразу несколько стран заявили о готовности принять аналогичные меры.