Канада запретила импорт нефтепродуктов из России

Власти Канады ввели пакет санкций против Российской Федерации, в том числе запретили импортировать российские нефтепродукты. Об этом сообщает пресс-служба канадского правительства.

"Любым лицам в Канаде и любым канадцам вне Канады запрещено импортировать, покупать или приобретать нефтепродукты из России или от любых людей в России", — сказано в заявлении.

Новые правила также запрещают экспорт в Россию ряда товаров, если они должны использоваться для морской разведкой или добычи нефти и сланца.

"Это включает запрет на предоставление финансовых, технических или других услуг в связи с товарами, на которые распространяется этот запрет", — уточнили в правительстве Канады.

Ранее правительство Австралии заявило, что страна сразу же введет запрет на импорт российской нефти, как только прибудут уже заказанные и оплаченные партии энергоресурса.

Австралия введет эмбарго через 45 дней. За это время два основных местных нефтеперерабатывающих предприятия Viva Energy и Ampol смогут успеть принять поставки российской нефти, которые уже заказаны и оплачены.

Таким решением Австралия присоединилась к основным союзникам — США и Великобритании. 8 марта Соединенные Штаты Америки запретили экспорт нефти и газа из России. Решение ввели сразу же.

В этот же день министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг заявил, что его страна прекратит импорт российской нефти к концу 2022 года в ответ на российское военное вторжение в Украину.